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Драбиковский: Чтобы национальная сборная Украины по баскетболу ехала на чемпионат Европы за свои деньги – такого я не припомню

Казначейство отказало в финансировании участия сборной Украины по баскетболу за день до отъезда на чемпионат Европы в Словению, рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский.

Драбиковский: Финансовые проблемы были всегда, но не было такого, чтобы мы делали перерыв в чемпионатах
Драбиковский: Финансовые проблемы были всегда, но не было такого, чтобы мы делали перерыв в чемпионатах
Фото: fbu.ua

Федерация баскетбола Украины взяла паузу и приостановила чемпионаты, чтобы клубы могли аккумулировать средства на начало следующего финансового года. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Владимир Драбиковский.

"Ситуация серьезная для всей страны. Мы приостановили чемпионат, но, думаю, и другие виды спорта испытывают трудности из-за нехватки денег. Приостановка выплат казначейства по незащищенным статьям в меньше мере, но повлияла на ситуацию. Из-за этого мы не можем помогать клубам при проведении чемпионатов. Может быть, мы бы их и поддержали сейчас, но нам пришлось отправлять сборную Украины на чемпионат Европы на квалификацию в Словению за свои деньги. Казначейство нам должно было выделить средства, но за день до отъезда сказали: извините, денег нет. Пришлось финансировать за средства федерации, причем в экстренном порядке. Такого я действительно не помню, чтобы национальная сборная страны ехала на чемпионат Европы за свои деньги", – подчеркнул Драбиковский.

По его словам, в этом году ситуация ухудшилась в том числе из-за местных выборов, а также нежелания новых чиновников придерживаться обязательств, взятых предшественниками.

"Основные проблемы связаны с тем, что местные бюджеты тоже приостановили все выплаты. Большинство команд финансировалось в большей мере именно за счет местных бюджетов. Этот процесс напрямую связан с прошедшими выборами. Пришла новая власть. Обязательства своих предшественников кто-то выполняет, а кто-то нет. Дефицит бюджета везде, в любом регионе. А где-то власть еще не сформирована. Поэтому мы и взяли паузу. Чтобы этот финансовый год завершить как есть, чтобы клубы имели возможность аккумулировать какие-то средства на начало следующего года, ведь неизвестно, когда примут бюджет", – отметил собеседник.

Он сообщил, что баскетбольные клубы регулярно сталкиваются с финансовыми проблемами.

"Деньги, которые дает Минспорта, могут тратиться только на проведение внутренних соревнований, чемпионата Украины, подготовку сборной команды и на ее участие в международных соревнованиях. В предыдущие годы, возьмем, например, 2019 год, нам хватало средств на существование, но хотелось бы увеличения финансирования. Проблемы были всегда. Мы меняли систему проведения соревнований, сокращали из-за нехватки средств, но еще не было такого, чтобы мы делали перерыв", – резюмировал Драбиковский.

7 декабря ФБУ сообщила, что из-за отсутствия финансирования на две недели будут приостановлены все чемпионаты Украины по баскетболу. Помимо этого, принято решение провести матчи четвертьфинала, полуфинала и финала Кубка Украины в формате "финала восьми" в течение трех игровых дней.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Украина, выборы, баскетбол, бюджет, сборная Украины, чемпионат, соревнования, власть, чемпионат Европы, финансирование, регионы, Федерация баскетбола Украины, национальная сборная, Владимир Драбиковский
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