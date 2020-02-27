Двое игроков "Шахтера", которые забили в ворота "Бенфики" в первом матче, могут пропустить ответный поединок

Полузащитники "Шахтера" бразилец Алан Патрик и украинец Виктор Коваленко могут не сыграть в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".
Об этом на предматчевой пресс-конференции сказал главный тренер донецкой команды Луиш Каштру. Специалиста цитирует официальный сайт "Шахтера".
"Ни для кого не секрет, что по Патрику и Коваленко есть определенные сомнения в том, будут ли они играть. Эта информация не скрыта, все об этом знают", – сказал Каштру.
Португалец не уточнил, связан ли возможный пропуск поединка с травмами игроков.
В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" победил "Бенфику" в Харькове со счетом 2:1. За украинскую команду голами отметились Алан Патрик и Виктор Коваленко.
Ответная игра пройдет в Лиссабоне 27 февраля. Начало – в 22.00. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Анонс матча доступен по ссылке.