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Двое игроков "Шахтера", которые забили в ворота "Бенфики" в первом матче, могут пропустить ответный поединок

По словам главного тренера "Шахтера" португальца Луиша Каштру, есть сомнения, будут ли играть украинский полузащитник Виктор Коваленко и бразильский хавбек Алан Патрик в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

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Коваленко забил победный гол в первом матче с "Бенфикой"
Коваленко забил победный гол в первом матче с "Бенфикой"
Фото: EPA

Полузащитники "Шахтера" бразилец Алан Патрик и украинец Виктор Коваленко могут не сыграть в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

Об этом на предматчевой пресс-конференции сказал главный тренер донецкой команды Луиш Каштру. Специалиста цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Ни для кого не секрет, что по Патрику и Коваленко есть определенные сомнения в том, будут ли они играть. Эта информация не скрыта, все об этом знают", – сказал Каштру.

Португалец не уточнил, связан ли возможный пропуск поединка с травмами игроков.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" победил "Бенфику" в Харькове со счетом 2:1. За украинскую команду голами отметились Алан Патрик и Виктор Коваленко.

Ответная игра пройдет в Лиссабоне 27 февраля. Начало – в 22.00. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Анонс матча доступен по ссылке.

Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Виктор Коваленко, Бенфика, Луиш Каштру, Алан Патрик
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