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Лига Европы. Анонс матча 1/16 финала "Бенфика" – "Шахтер"

27 февраля в 22.00 на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне начнется матч 1/16 финала Лиги Европы между португальской "Бенфикой" и донецким "Шахтером".

"Шахтер" победил "Бенфику" в первом матче со счетом 2:1
"Шахтер" победил "Бенфику" в первом матче со счетом 2:1
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" сыграет против "Бенфики" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок начнется 27 февраля в 22.00 на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

Трансляция. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судья. Поединок между "Шахтером" и "Бенфикой" обслужит Бьорн Кейперс из Нидерландов. Ранее Кейперс работал на двух матчах "Шахтера": против "Лиона" на групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19 (1:1) и против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы 2015/16 (1:3).

История встреч. "Шахтер" и "Бенфика" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Тогда украинский клуб победил со счетом 1:0 в Лиссабоне, а "Бенфика" выиграла в Донецке со счетом 2:1. Тогда никто из команд не вышел в плей-офф турнира.

Форма команд. "Бенфика" после 22-го тура чемпионата Португалии идет на первом месте в турнирной таблице и опережает "Порту" на одно очко. В последних пяти матчах чемпионата "Бенфика" одержала три победы и потерпела два поражения.

"Шахтер" в чемпионате Украины опережает "Динамо" на 14 очков после 19-ти туров и идет на первом месте. В последнем туре донецкая команда на последних минутах обыграла черниговскую "Десну".

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтер" на ОСК "Металлист" в Харькове обыграл "Бенфику" со счетом 2:1. На 56-й минету Алан Патрик открыл счет в матче, на 67-й Пицци сравнял счет, а на 72-й Коваленко сделал счет 2:1.

Прогноз. Букмекерская контора William Hill считает "Бенфику" фаворитом матча. На успех игроков португальской команды ставки принимаются с коэффициентом 1,83. На "Шахтер" – 4,0, а на ничью – 3,75.

Потери. За "Шахтер" не смогут сыграть из-за травм израильский полузащитник Манор Соломон и украинский хавбек Александр Пихаленок.

"Бенфика" не сможет рассчитывать на двоих футболистов: полузащитник Габриэл Пирес, а также защитник Жардел не сыграют из-за травм

Ориентировочные составы по версии УЕФА.

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Алехандро Гримальдо, Андреас Самарис, Адель Таарабт, Пицци; Юлиан Вайгль, Рафа Силва, Карлос Винисиус.

Теги: футбол, Украина, Португалия, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, Бенфика, Лиссабон
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