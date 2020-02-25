УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Бенфика" – "Шахтер" в Лиге Европы

Второй поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Шахтером" обслужит нидерландская бригада арбитров.

"Шахтер" в первом матче победил "Бенфику" со счетом 2:1 Фото: EPA

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок "Бенфика" – "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт организации.

Главным арбитром матча назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов. На линиях ему будут помогать его соотечественники Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра.

Ранее Кейперс работал на двух матчах "Шахтера": против "Лиона" на групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19 (1:1) и против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы 2015/16 (1:3).

Арбитр из Нидерландов также обслуживал еврокубковые матчи "Динамо" и судил игру группового раунда Евро 2012 Украина – Франция (0:2).

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Шахтером" пройдет 27 февраля в Лиссабоне. Начало – в 22.00.

Первый матч, который прошел 20 февраля в Харькове, завершился победой украинской команды со счетом 2:1.