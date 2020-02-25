Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Бенфика" – "Шахтер" в Лиге Европы

Второй поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Шахтером" обслужит нидерландская бригада арбитров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Шахтер" в первом матче победил "Бенфику" со счетом 2:1
"Шахтер" в первом матче победил "Бенфику" со счетом 2:1
Фото: EPA

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок "Бенфика" – "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт организации.

Главным арбитром матча назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов. На линиях ему будут помогать его соотечественники Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра.

Ранее Кейперс работал на двух матчах "Шахтера": против "Лиона" на групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19 (1:1) и против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы 2015/16 (1:3).

Арбитр из Нидерландов также обслуживал еврокубковые матчи "Динамо" и судил игру группового раунда Евро 2012 Украина – Франция (0:2).

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Шахтером" пройдет 27 февраля в Лиссабоне. Начало – в 22.00.

Первый матч, который прошел 20 февраля в Харькове, завершился победой украинской команды со счетом 2:1.

Теги: футбол, Украина, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, Бенфика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
Никитюк показала тело в купальнике под водой
Никитюк показала тело в купальнике под водой
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS