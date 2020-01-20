Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Единственная иранская медалистка Олимпиады, которая эмигрировала из страны, хочет выступать за Германию

Иранская спортсменка Кимия Ализаде, которая в Рио-де-Жанейро завоевала для Ирана олимпийскую медаль в тхэквондо, сейчас находится в немецком Гамбурге.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ализаде завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года
Ализаде завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года
Фото: EPA

Иранская тхэквондистка Кимия Ализаде, которая в начале января эмигрировала из страны, хочет выступить за Германию на Олимпиаде 2020 года, сообщает Bild.

По информации немецкого издания, спортсменка перебралась из Нидерландов в Германию и сейчас находится в Гамбурге.

Ализаде – единственная женщина, которая завоевывала для Ирана награду Олимпиады. На Олимпийских играх 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро, спортсменка добыла бронзу в тхэквандо.

11 января иранка в своих соцсетях заявила, что эмигрирует из страны. По словам спортсменки, иранские власти ценят только медали, которые важны для "политической эксплуатации".

Олимпийский игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги: Германия, Иран, спорт, Нидерланды, Олимпиада, Олимпиада 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Виторган и Нинидзе разошлись СМИ
Виторган и Нинидзе разошлись – СМИ
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS