Единственная иранская медалистка Олимпиады, которая эмигрировала из страны, хочет выступать за Германию

Иранская спортсменка Кимия Ализаде, которая в Рио-де-Жанейро завоевала для Ирана олимпийскую медаль в тхэквондо, сейчас находится в немецком Гамбурге.

Ализаде завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года Фото: EPA

Иранская тхэквондистка Кимия Ализаде, которая в начале января эмигрировала из страны, хочет выступить за Германию на Олимпиаде 2020 года, сообщает Bild.

По информации немецкого издания, спортсменка перебралась из Нидерландов в Германию и сейчас находится в Гамбурге.

Ализаде – единственная женщина, которая завоевывала для Ирана награду Олимпиады. На Олимпийских играх 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро, спортсменка добыла бронзу в тхэквандо.

11 января иранка в своих соцсетях заявила, что эмигрирует из страны. По словам спортсменки, иранские власти ценят только медали, которые важны для "политической эксплуатации".

Олимпийский игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.