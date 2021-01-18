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Экс-главу Федерации велоспорта Украины дисквалифицировали за оскорбление спортсменки

Бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко отстранили на 9 месяцев от любой деятельности, связанной с велоспортом. Он сейчас не занимает никакой должности в сфере велоспорта, но если захочет, то санкция вступит в силу с момента подачи соответствующей заявки.

Башенко уволили с должности президента Федерации велоспорта в августе 2019 года
Башенко уволили с должности президента Федерации велоспорта в августе 2019 года
Фото: Башенко Александр Борисович / Facebook

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) дисквалифицировала бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко на 9 месяцев. Соответствующее решение опубликовано на сайте федерации.

"Башенко отстраняется от занятия любой деятельностью, связанной с велоспортом на девять месяцев. Поскольку Башенко больше не занимает никакой должности в сфере велоспорта санкция вступит в силу в день, когда он подаст заявку в UCI на получение лицензии", – говорится в сообщении.

Действие санкции рассчитано на ближайшие 10 лет.

Скандал с Башенко разгорелся летом 2019 года, когда Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с победой на Европейских играх в Беларуси не велосипедистку Анну Соловей, выигравшую золото, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. В комментариях велосипедистка заявила, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего спортсменке начал угрожать Башенко.

"Ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право в нарушение условий контракта открывать рот? Ты зашла на минное поле", – заявил он.

Глава федерации пообещал, что не возьмет в сборную Украины Соловей или ее тренера.

Тогдашний министр молодежи и спорта Игорь Жданов высказался в поддержку Соловей. Он подчеркнул, что спортсменка заключила контракт с министерством и разорвать его может только этот орган исполнительной власти.

В августе 2019 года в результате этого скандала Башенко уволили с должности главы Федерации велоспорта Украины.

Теги: Украина, спорт, дисквалификация, Александр Башенко, велоспорт
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