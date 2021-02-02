Экс-игрока сборной Украины выгнали из клуба УПЛ за пьянство – СМИ

По данным телеканала "Футбол", экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий в чемпионате Украины за "Колос", накануне контрольной игры "хорошо посидел" с бывшим коллегой по сборной Андреем Ворониным.

В "Колосе" подтвердили, что Селезнев (на фото) покинул расположение команды Фото: koloskovalivka.com

Бывшего футболиста национальной сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из ФК "Колос" (Ковалевка Киевской области), выступающего в высшей лиге чемпионата Украины по футболу, за пьянство. Об этом со ссылкой на собственные источники 1 февраля сообщил сайт "UA-Футбол".

По данным издания, во время тренировочного сбора в турецкой Анталье Селезнев прибыл на контрольную игру против белорусской команды "Рух" (поединок 31 января завершился вничью 2:2) "в неадекватном состоянии" и сразу был отчислен.

По данным телеканала "Футбол 1", Селезнев выходил на разминку перед матчем с "Рухом", но не играл.

"Говорят, что за день до матча Евгений Селезнев встретился со своим другом по сборной Украины Андреем Ворониным. Посидели хорошо, и случилось то, что случилось", – говорится в сюжете.

"Колос" 2 февраля подтвердил, что Селезнев покинул расположение команды, но не назвал причину.

"Селезнев действительно покинул расположение команды, которая сейчас находится в Турции на учебно-тренировочных сборах. В контрольной игре с брестским "Рухом", которая состоялась 31 января в городе Белек, Селезнев участия не принимал. В тот же день он вылетел в Киев", – говорится в сообщении.

Клуб пообещал в ближайшее время предоставить больше информации о произошедшем.

На сайте "Колоса" Селезнев еще указан как игрок основной команды.

Селезневу 35 лет, он играл за украинские команды "Шахтер" (Донецк), "Арсенал" (Киев), "Днепр", российскую "Кубань" (Краснодар), турецкие "Карабюкспор", "Беледиеспор", "Бурсаспор", испанскую "Малагу" и другие. Цвета национальной сборной защищал в 2008–2018 годах.