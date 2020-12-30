"Успехов на Евро 2020". Футболисты сборной Украины снялись в ролике – поздравлении с Новым 2021 годом. Видео
Члены сборной Украины по футболу снялись в ролике – поздравлении с Новым 2021 годом. Видео опубликовано 30 декабря на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Пожелания в новом году озвучили футболисты Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Виктор Циганков, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов, а также помощник главного тренера Андреа Мальдера. "Успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро 2020", – пожелал, в частности, Кривцов. Участники съемок были одеты в футболки сборной.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.