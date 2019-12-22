Флик будет тренировать "Баварию" минимум до конца сезона

Руководство "Баварии" будет готово рассмотреть возможность назначения немецкого тренера Ханса-Дитера Флика наставником команды после завершения сезона 2019/20.

Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" в начале ноября Фото: EPA

Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте сообщила, что немецкий специалист Ханс-Дитер Флик останется исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона.

В клубе отмечают, что назначение Флика главным тренером команды после завершения сезона возможно.

"Я рад, что "Бавария" продолжает доверять мне как главному тренеру. Мне очень нравится работать с командой и тренерским штабом", – сказал Флик.

Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" в начале ноября после увольнения хорватского специалиста Нико Ковача.

Под руководством Флика немецкая команда сыграла 10 поединков, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения.

После 17 туров чемпионата Германии "Бавария" занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка.