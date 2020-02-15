Футболист сборной Украины ассистом помог своей команде победить в чемпионате Бельгии

Бельгийский "Гент", за который выступает полузащитник сборной Украины Роман Безус, победил "Эйпен" в 26-м туре чемпионата Бельгии.

Безус в текущем сезоне забил семь голов и отдал четыре ассиста Фото: www.kaagent.be

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Безус 14 февраля отдал результативную передачу в матче 26-го тура чемпионата Бельгии против "Эйпена", пишет официальный сайт клуба.

"Эйпен" – "Гент" – 2:3

Голы: Превляк, 7, Миличевич, 19 - Дэвид, 5, 12, Кастро-Монтес, 84

Безус вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 77-й минуте. Украинец отдал результативную передачу во время второго гола "Гента". Безус отдал разрезающий пас на партнера со своей половины поля, а канадец Джонатан Дэвид реализовал момент.

За "Гент" в матче также сыграл украинский футболист Игорь Пластун. Защитник вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.

Это был 25-й матч Безуса за "Гент" в текущем сезоне во всех турнирах, украинский полузащитник забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

После этой победы "Гент", за который выступают Безус и Пластун, занимает второе место в чемпионате Бельгии и имеет в активе 52 очка.