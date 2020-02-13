Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Футболист сборной Украины признан лучшим игроком месяца в испанском клубе

В январе украинский вратарь испанского "Овьедо" Андрей Лунин сыграл три матча, в которых пропустил четыре гола.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лунин выступает за "Овьедо" на правах аренды
Лунин выступает за "Овьедо" на правах аренды
Фото: Real Oviedo / Twitter

Игрок сборной Украины и испанского "Овьедо" признан лучшим игроком своей команды в январе, сообщает официальный сайт клуба.

"Это награда для всей команды. Мы хорошо работаем. Я доволен своими одноклубниками и тренерами. Я стал лучше, но способен на большее. Поэтому я продолжаю работать", – сказал Лунин.

В январе украинец провел три поединка за "Овьедо" во втором по силе дивизионе Испании, в которых пропустил четыре гола.

После 27 туров команда, в которой выступает Лунин, занимает 18-е место в турнирной таблице Сегунды и имеет в активе 29 очков.

Лунин выступает за "Овьедо" на правах аренды, контракт украинца принадлежит мадридскому "Реалу".

Теги: футбол, Украина, Испания, футболист, Андрей Лунин, чемпионат Испании, Овьедо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна СМИ
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна – СМИ
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS