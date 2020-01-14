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Футболисты "Карпат" могут отказаться тренироваться с командой из-за задолженности по зарплатам – СМИ

По информации ресурса Tribuna.com, задолженность "Карпат" перед футболистами составляет несколько месячных зарплат.

"Карпаты" занимают последнее место в УПЛ
"Карпаты" занимают последнее место в УПЛ
Фото: fckarpaty.com

Некоторые футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от полноценных тренировок с командой из-за больших задолженностей по зарплате, сообщает ресурс Tribuna.com.

По информации источника, долги львовского клуба перед футболистами составляют зарплаты за несколько месяцев.

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар в интервью сайту "Команда №1" рассказал, что у клуба есть "довольно внушительные задолженности перед игроками". По словам наставника это осложняет процесс подписания новых игроков.

"Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его  новой команды есть финансовые проблемы?", – сказал Санжар.

По словам наставника будущее "Карпат" во многом будет зависеть от того, как в ближайшее время сработает клубное руководство.

13 января исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин подтвердил информацию о том, что клуб может быть продан.

После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.

Теги: футбол, Украина, Карпаты Львов, долги, УПЛ
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