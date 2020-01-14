Футболисты "Карпат" могут отказаться тренироваться с командой из-за задолженности по зарплатам – СМИ

Некоторые футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от полноценных тренировок с командой из-за больших задолженностей по зарплате, сообщает ресурс Tribuna.com.
По информации источника, долги львовского клуба перед футболистами составляют зарплаты за несколько месяцев.
Главный тренер "Карпат" Роман Санжар в интервью сайту "Команда №1" рассказал, что у клуба есть "довольно внушительные задолженности перед игроками". По словам наставника это осложняет процесс подписания новых игроков.
"Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы?", – сказал Санжар.
По словам наставника будущее "Карпат" во многом будет зависеть от того, как в ближайшее время сработает клубное руководство.
13 января исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин подтвердил информацию о том, что клуб может быть продан.
После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.