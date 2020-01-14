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"Интерес к клубу есть, и не только из Украины". Директор "Карпат" подтвердил, что клуб может быть продан

По словам исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина, клуб открыт для привлечения крупного бизнеса – как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба.

"Карпаты" занимают последнее место в УПЛ
"Карпаты" занимают последнее место в УПЛ
Фото: fckarpaty.com

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в комментарии информагентству УНН подтвердил, что львовский клуб может быть продан.

"Да, эта информация соответствует действительности. Как известно, "Карпаты" находятся на стадии процесса получения территории стадиона "Украина" в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта – реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса. Конечно, этот замысел требует солидных инвестиций. Поэтому ФК "Карпаты" открыт для привлечения крупного бизнеса – как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба", – сказал Ящишин.

Исполнительный директор считает, что еще рано называть конкретные фамилии потенциальных покупателей.

"Могу подтвердить – интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами", – подытожил Ящишин.

Ранее СМИ сообщали, что львовский клуб может купить российский бизнесмен, совладелец консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, который родился во Львове.

Первоисточником новости был ресурс sportanalytic.com, который не предоставил никаких доказательств. Позже информацию подхватил сайт болельщиков "Карпат".

Источник из окружения Фридмана в комментарии Forbes назвал "чушью" информацию о потенциальной покупке бизнесменом "Карпат".

После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.

Теги: Россия, Львов, футбол, Украина, Михаил Фридман, Карпаты Львов, УПЛ
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