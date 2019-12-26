Гол игрока сборной Украины попал в топ-11 декабрьских голов чемпионата Италии

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом в 15-м туре чемпионата Италии в матче против "Вероны".

Малиновский забил за "Аталанту" три гола Фото: EPA

Гол украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского попал в список лучших в чемпионате Италии за декабрь, об этом свидетельствует видео, опубликованное 25 декабря на официальном YouTube-канале Серии А.

В подборку из 11 голов попало дебютное результативное действие Малиновского в чемпионате Италии. В 15-м туре серии А украинец дальним ударом забил гол в ворота Вероны.

Кроме гола Малиновского в подборку попали результативные удары нападающего "Интера" Ромелу Лукаку, форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитника "Ромы" Александра Коларова и других.

ВИДЕО

Видео: Serie A / YouTube

После 17 туров чемпионата Италии "Аталанта" идет на пятой позиции в турнирной таблице и имеет в активе 31 очко.

Украинец в этом сезоне провел за итальянскую команду 20 поединков во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.