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Горуна – первый в истории Украины каратист с олимпийской лицензией

Украинский каратист Станислав Горуна получил лицензию на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

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Горуна будет выступать в весовой категории до 75 кг
Горуна будет выступать в весовой категории до 75 кг
Фото: iamhoruna / Instagram

Украинский каратист Станислав Горуна получил олимпийскую лицензию, об этом спортсмен сообщил на странице в Facebook.

"Вперед к мечте", – подписал фотографию украинец. Горуна будет выступать в весовой категории до 75 кг.

https://www.facebook.com/stanislav.horuna.3/posts/1480481532162797

Поскольку карате впервые представлено в олимпийской программе на Олимпиаде 2020 года, Горуна стал первым украинским каратистом, который выступит на Олимпийских играх.

Ранее первую олимпийскую лицензию для украинского карате завоевала Анжелика Терлюга.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа. МОК пока не переносит игры из-за коронавирусной пандемии.

Теги: Украина, Олимпиада, карате, Станислав Горуна, Олимпийские игры
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