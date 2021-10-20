Украинские пловцы отказались от участия в чемпионате Европы в России

"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть из тех, кто может бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов", – сказал он.

По словам Власкова, "поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются".

"Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо", – считает президент федерации.

Он отметил, что украинские пловцы будут принимать участие в чемпионате мира, который состоится в начале декабря в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"Эти соревнования проходят почти одновременно и готовиться к ним – непросто. Тем более после Олимпийских игр. Здесь уже накладывается проблема формирования календаря международных мероприятий. Поэтому из-за комплекса этих причин тренерский совет, личные тренеры и сами спортсмены решили сконцентрироваться на чем-то одном и не ехать в Россию именно на этот чемпионат", – объяснил Власков.