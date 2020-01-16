Игроки "Карпат" отказались тренироваться из-за задолженности по зарплатам, зимний сбор под угрозой срыва – СМИ

Игроки "Карпат" требуют погасить задолженность по зарплатам за два месяца, клуб может заплатить за один месяц, сообщает ресурс FootBoom.

Футболисты "Карпат" 15 января отказались проводить общекомандную тренировку из-за трехмесячной задолженности по зарплатам, сообщает сайт FootBoom.

По информации источника, на встрече с руководством клуба в лице исполнительного директора Ростислава Ящишина игроки потребовали заплатить зарплату за два месяца, клуб готов выдать футболистам лишь месячную зарплату.

16 января должна состояться еще одна встреча между игроками и руководством.

FootBoom пишет, что межсезонные сборы команды находятся под угрозой срыва. Клуб все еще не оплатил перелет и проживание футболистов в Турции.

13 января исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин подтвердил информацию о том, что клуб может быть продан.

14 января сайт Tribuna.com писал, что футболисты могут отказаться от тренировок с командой.

В тот же день главный тренер "Карпат" Роман Санжар подтвердил, что у клуба есть внушительные задолженности перед игроками.

После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.