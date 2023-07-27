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"Именно так действует российская армия на поле боя". Кулеба призвал восстановить права фехтовальщицы Харлан после ее дисквалификации из-за отказа пожать руку россиянке

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Харлан (на фото) выиграла в честном соревновании и показала себя с достоинством, отметил Кулеба
Харлан (на фото) выиграла в честном соревновании и показала себя с достоинством, отметил Кулеба
Фото: EPA (архив)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования восстановить права украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Милане. Об этом Кулеба написал в Twitter.

"[Россиянка] Анна Смирнова проиграла честное соревнование и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла в честном соревновании и показала себя с достоинством. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлан и разрешить ей соревноваться", – подчеркнул Кулеба.

Как отмечает "Суспільне спорт", Харлан в конце поединка подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке, но Смирнова не отреагировала. Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.

Контекст:

Харлан, которая победила в стартовом поединке против Смирновой (выступавшей под нейтральным флагом) и отказалась пожать ей руку, дисквалифицировали.

Сначала Харлан пропустили в следующий раунд соревнований, однако на поединок против Йоаны Илиевой из Болгарии украинка даже не вышла, в протоколе соревнований напротив нее указали "исключение". Это предусматривает не только дисквалификацию, но и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов.

В Федерации фехтования заявили, что Украина подаст апелляцию на дисквалификацию Харлан. "Мы надеемся, что [рассмотрение апелляции] будет на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться добиться того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней здесь, в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала, поскольку так называемых "нейтральных" спортсменов [из РФ и Беларуси] в командных соревнованиях все равно не будет", – отметил глава ФФУ Михаил Ильяшев.

В пункте 122 правил FIE от января 2021 года сказано, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после последнего укола не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей, отметило Sport.ua.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Ольга Харлан, чемпионат мира, фехтование, Дмитрий Кулеба, апелляция, соревнования, дисквалификация
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