"Именно так действует российская армия на поле боя". Кулеба призвал восстановить права фехтовальщицы Харлан после ее дисквалификации из-за отказа пожать руку россиянке

"[Россиянка] Анна Смирнова проиграла честное соревнование и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла в честном соревновании и показала себя с достоинством. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлан и разрешить ей соревноваться", – подчеркнул Кулеба.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

Как отмечает "Суспільне спорт", Харлан в конце поединка подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке, но Смирнова не отреагировала. Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.