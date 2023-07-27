"Именно так действует российская армия на поле боя". Кулеба призвал восстановить права фехтовальщицы Харлан после ее дисквалификации из-за отказа пожать руку россиянке

"[Россиянка] Анна Смирнова проиграла честное соревнование и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла в честном соревновании и показала себя с достоинством. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлан и разрешить ей соревноваться", – подчеркнул Кулеба.
Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023
Как отмечает "Суспільне спорт", Харлан в конце поединка подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке, но Смирнова не отреагировала. Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.
Харлан, которая победила в стартовом поединке против Смирновой (выступавшей под нейтральным флагом) и отказалась пожать ей руку, дисквалифицировали.
Сначала Харлан пропустили в следующий раунд соревнований, однако на поединок против Йоаны Илиевой из Болгарии украинка даже не вышла, в протоколе соревнований напротив нее указали "исключение". Это предусматривает не только дисквалификацию, но и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов.
В Федерации фехтования заявили, что Украина подаст апелляцию на дисквалификацию Харлан. "Мы надеемся, что [рассмотрение апелляции] будет на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться добиться того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней здесь, в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала, поскольку так называемых "нейтральных" спортсменов [из РФ и Беларуси] в командных соревнованиях все равно не будет", – отметил глава ФФУ Михаил Ильяшев.
В пункте 122 правил FIE от января 2021 года сказано, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после последнего укола не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей, отметило Sport.ua.