Украина подаст апелляцию на дисквалификацию фехтовальщицы Харлан на ЧМ, но речь о ее возвращении на индивидуальные соревнования не идет – ФФУ

Харлан, которая победила в стартовом поединке против россиянки Анны Смирновой (выступавшей под нейтральным флагом) и отказалась пожать ей руку, дисквалифицировали.
При этом сначала Харлан пропустили в следующий раунд соревнований, однако на следующий поединок против Йоаны Илиевой из Болгарии украинка даже не вышла, в протоколе соревнований напротив нее указали "исключение". Это предусматривает не только дисквалификацию, но и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов.
Ильяшев подчеркнул в эфире марафона, что если протест Украины будет поддержан, то Харлан сможет еще выступить на командном турнире по женской сабле.
"Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры". Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница, даже был назначен судья на следующий бой, – рассказал президент ФФУ. – Мы надеемся, что [рассмотрение апелляции] будет на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться добиться того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней здесь, в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала, поскольку так называемых "нейтральных" спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет".
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь.
Из-за приказа министерства сборная Украины пропустила индивидуальный турнир по фехтованию в женской шпаге, которым начинался чемпионат мира в Милане. За день до старта плей-офф в индивидуальном турнире по фехтованию в женской сабле Минспорта внесло изменения в правила и позволило украинцам выступать на соревнованиях против россиян и белорусов, если они будут выступать под нейтральным флагом. Это дало возможность выступить лидеру сборной Украины Харлан.
Украинка, которая после боя не пожала руку россиянке, не нарушила решение президиума ФФУ, опубликованное на сайте федерации. "Во исполнение приказа Минспорта… было принято решение запретить спортсменам, тренерам, судьям участвовать в соревнованиях, где будут принимать участие под своими флагами российские и белорусские спортсмены. Что касается участия в соревнованиях, где будут участвовать так называемые нейтральные спортсмены, то решение о возможности участия в таких соревнованиях будет оставаться за украинскими спортсменами, тренерами, судьями, – сказано в релизе. – При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами".
В пункте 122 правил FIE от января 2021 года сказано, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после последнего укола не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей, отметило Sport.ua.