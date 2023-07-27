Украина подаст апелляцию на дисквалификацию фехтовальщицы Харлан на ЧМ, но речь о ее возвращении на индивидуальные соревнования не идет – ФФУ

Харлан, которая победила в стартовом поединке против россиянки Анны Смирновой (выступавшей под нейтральным флагом) и отказалась пожать ей руку, дисквалифицировали.

При этом сначала Харлан пропустили в следующий раунд соревнований, однако на следующий поединок против Йоаны Илиевой из Болгарии украинка даже не вышла, в протоколе соревнований напротив нее указали "исключение". Это предусматривает не только дисквалификацию, но и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов.

Ильяшев подчеркнул в эфире марафона, что если протест Украины будет поддержан, то Харлан сможет еще выступить на командном турнире по женской сабле.

"Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры". Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница, даже был назначен судья на следующий бой, – рассказал президент ФФУ. – Мы надеемся, что [рассмотрение апелляции] будет на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться добиться того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней здесь, в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала, поскольку так называемых "нейтральных" спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет".