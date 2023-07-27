Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира по фехтованию

Харлан победила в поединке с россиянкой со счетом 15:7, но из-за отказа пожать руку Смирновой украинке грозила дисквалификация: по регламенту Международной федерации фехтования саблистки должны были в конце поединка приветствовать друг друга рукопожатием. Россиянка протестовала и отказывалась покидать дорожку.

В итоге победу в столкновении со Смирновой засчитали украинке. В следующем раунде она должна была выступить против Йоаны Илиевой из Болгарии, но саблистки даже не выходили на дорожку, а на лайвтабло было отмечено, что в следующий раунд прошла Илиева.

По информации "Суспільного", в протоколе соревнований напротив Ольги Харлан указано "исключена", ее сняли с чемпионата.

"У правила FIE есть только одна трактовка "исключения" – это предполагает дисквалификацию из соревнований и отстранение на 60 дней от всех последующих стартов. То есть украинская фехтовальщица должна пропустить и командный турнир по фехтованию, где нейтральных представителей из России и Беларуси нет", – говорится в материале вещателя.