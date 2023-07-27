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Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира по фехтованию

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Харлан сняли с чемпионата мира, сообщило "Суспільне"
Харлан сняли с чемпионата мира, сообщило "Суспільне"
Фото: ЕРА

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая победила в поединке против россиянки Анны Смирновой (выступавшей под нейтральным флагом) и отказалась пожать ей руку, дисквалифицировали. Об этом сообщило "Суспільне спорт".

Харлан победила в поединке с россиянкой со счетом 15:7, но из-за отказа пожать руку Смирновой украинке грозила дисквалификация: по регламенту Международной федерации фехтования саблистки должны были в конце поединка приветствовать друг друга рукопожатием. Россиянка протестовала и отказывалась покидать дорожку.

В итоге победу в столкновении со Смирновой засчитали украинке. В следующем раунде она должна была выступить против Йоаны Илиевой из Болгарии, но саблистки даже не выходили на дорожку, а на лайвтабло было отмечено, что в следующий раунд прошла Илиева. 

По информации "Суспільного", в протоколе соревнований напротив Ольги Харлан указано "исключена", ее сняли с чемпионата.

"У правила FIE есть только одна трактовка "исключения" – это предполагает дисквалификацию из соревнований и отстранение на 60 дней от всех последующих стартов. То есть украинская фехтовальщица должна пропустить и командный турнир по фехтованию, где нейтральных представителей из России и Беларуси нет", – говорится в материале вещателя. 

Контекст:

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Из-за приказа министерства сборная Украины пропустила индивидуальный турнир по фехтованию в женской шпаге, которым начинался чемпионат мира в Милане. За день перед стартом плей-офф в индивидуальном турнире по фехтованию в женской сабле Минспорта внесло изменения в правила и позволило украинцам выступать на соревнованиях против россиян и белорусов, если они выступали под нейтральным флагом. Это дало возможность выступить лидеру сборной Украины Харлан, она начала турнир уже в плей-офф. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: спорт, протесты, Ольга Харлан, чемпионат, фехтование, соревнования, дисквалификация, россияне
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