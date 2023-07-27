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Украина разрешила спортсменам участвовать в соревнованиях, где атлеты из Беларуси или РФ выступают в нейтральном статусе

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Ранее украинским спортсменам было запрещено участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами
Ранее украинским спортсменам было запрещено участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами
Фото: depositphotos.com

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам соревноваться на турнирах, где атлеты из России и Беларуси будут заявлены в нейтральном статусе. Соответствующий указ 26 июля опубликовала пресс-служба Минспорта.

Теперь украинским атлетам запрещено выступать только на тех турнирах, где атлеты из РФ и Беларуси заявлены под своими национальными флагами или используют символику двух стран и другими способами демонстрируют свою национальную принадлежность.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Контекст:

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, спортсмены, соревнования
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