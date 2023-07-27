Украина разрешила спортсменам участвовать в соревнованиях, где атлеты из Беларуси или РФ выступают в нейтральном статусе

Ранее украинским спортсменам было запрещено участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами Фото: depositphotos.com

Теперь украинским атлетам запрещено выступать только на тех турнирах, где атлеты из РФ и Беларуси заявлены под своими национальными флагами или используют символику двух стран и другими способами демонстрируют свою национальную принадлежность.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.