Украинские спортсмены могут вернуться на соревнования, где будут россияне и белорусы под нейтральным флагом – Минспорта

Гутцайт: Флага и другой символики России и Беларуси там не будет Фото: mms.gov.ua

"Сейчас мы начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм", – сказал он.

На вопрос, смогут ли украинские спортсмены участвовать в соревнованиях, если там будут россияне и белорусы под нейтральным флагом, Гутцайт сказал, что сейчас этот вопрос в министерстве рассматривают.

"Сейчас этот вопрос рассматриваем. Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами. Мы пытались, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх. Мы это сделали, потому что флага и другой символики России и Беларуси там не будет", – добавил министр.

Гутцайт надеется, что в ближайшее время станет известным окончательное решение.