Украинские спортсмены могут вернуться на соревнования, где будут россияне и белорусы под нейтральным флагом – Минспорта

"Сейчас мы начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм", – сказал он.
На вопрос, смогут ли украинские спортсмены участвовать в соревнованиях, если там будут россияне и белорусы под нейтральным флагом, Гутцайт сказал, что сейчас этот вопрос в министерстве рассматривают.
"Сейчас этот вопрос рассматриваем. Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами. Мы пытались, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх. Мы это сделали, потому что флага и другой символики России и Беларуси там не будет", – добавил министр.
Гутцайт надеется, что в ближайшее время станет известным окончательное решение.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.
В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.
Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.