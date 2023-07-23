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Украинские спортсмены могут вернуться на соревнования, где будут россияне и белорусы под нейтральным флагом – Минспорта

Гутцайт: Флага и другой символики России и Беларуси там не будет
Гутцайт: Флага и другой символики России и Беларуси там не будет
Фото: mms.gov.ua

Украина рассматривает вариант возможного участия украинских спортсменов во всех квалификационных соревнованиях к Олимпиаде 2024, если россияне и белорусы там будут под нейтральным флагом. Об этом 23 июля сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона на канале "Рада".

"Сейчас мы начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм", – сказал он.

На вопрос, смогут ли украинские спортсмены участвовать в соревнованиях, если там будут россияне и белорусы под нейтральным флагом, Гутцайт сказал, что сейчас этот вопрос в министерстве рассматривают.

"Сейчас этот вопрос рассматриваем. Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами. Мы пытались, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх. Мы это сделали, потому что флага и другой символики России и Беларуси там не будет", – добавил министр.

Гутцайт надеется, что в ближайшее время станет известным окончательное решение.

Контекст:

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, МОК, Олимпиада, чемпионат, спортсмены, соревнования, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт, Международный олимпийский комитет, россияне, министр
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