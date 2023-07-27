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Ермак: Спортсменам из РФ нужно запретить выступать даже под нейтральным флагом. С теми, кто участвует, нужно делать так, как Харлан

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Ермак (на фото) поздравил Харлан с победой над россиянкой
Ермак (на фото) поздравил Харлан с победой над россиянкой
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан с удачным стартом на чемпионате мира, который проходит в Милане. Об этом руководитель ОПУ написал в Telegram.

Харлан в первом раунде соревнований со счетом 17:5 победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую под нейтральным флагом.

Поединок едва не завершился для украинки дисквалификацией. По регламенту Международной федерации фехтования обе фехтовальщицы должны были в конце поединка приветствовать друг друга рукопожатием, но украинка отказалась от этого.

"Российским спортсменам нужно запретить выступать даже под нейтральным флагом. А с теми, кто пока что участвует в соревнованиях, нужно делать так, как Харлан", – подчеркнул Ермак в Telegram.

Как отмечает "Суспільне спорт", Харлан в конце поединка подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке, но Смирнова не отреагировала. Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.

Харлан прошла в следующий раунд, она сразится с Йоаной Илиевой из Болгарии, проинформировала SportArena

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены страна-агрессор Россия или Беларусь. Но 26 июля ведомство разрешило украинским спортсменам соревноваться на турнирах, где атлеты из РФ и Беларуси будут заявлены в нейтральном статусе.

Контекст:

25 января МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств, принятые в феврале прошлого года, остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Теги: Россия, Украина, санкции, Ольга Харлан, чемпионат мира, запрет, фехтование, спортсмены, соревнования, Офис президента Украины, Андрей Ермак, россияне
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