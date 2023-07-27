Ермак: Спортсменам из РФ нужно запретить выступать даже под нейтральным флагом. С теми, кто участвует, нужно делать так, как Харлан

Харлан в первом раунде соревнований со счетом 17:5 победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую под нейтральным флагом.
Поединок едва не завершился для украинки дисквалификацией. По регламенту Международной федерации фехтования обе фехтовальщицы должны были в конце поединка приветствовать друг друга рукопожатием, но украинка отказалась от этого.
"Российским спортсменам нужно запретить выступать даже под нейтральным флагом. А с теми, кто пока что участвует в соревнованиях, нужно делать так, как Харлан", – подчеркнул Ермак в Telegram.
Как отмечает "Суспільне спорт", Харлан в конце поединка подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке, но Смирнова не отреагировала. Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.
Харлан прошла в следующий раунд, она сразится с Йоаной Илиевой из Болгарии, проинформировала SportArena.
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены страна-агрессор Россия или Беларусь. Но 26 июля ведомство разрешило украинским спортсменам соревноваться на турнирах, где атлеты из РФ и Беларуси будут заявлены в нейтральном статусе.
25 января МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств, принятые в феврале прошлого года, остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.
В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.
Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.