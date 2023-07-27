Ермак: Спортсменам из РФ нужно запретить выступать даже под нейтральным флагом. С теми, кто участвует, нужно делать так, как Харлан

Харлан в первом раунде соревнований со счетом 17:5 победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую под нейтральным флагом.

Поединок едва не завершился для украинки дисквалификацией. По регламенту Международной федерации фехтования обе фехтовальщицы должны были в конце поединка приветствовать друг друга рукопожатием, но украинка отказалась от этого.

"Российским спортсменам нужно запретить выступать даже под нейтральным флагом. А с теми, кто пока что участвует в соревнованиях, нужно делать так, как Харлан", – подчеркнул Ермак в Telegram.

Как отмечает "Суспільне спорт", Харлан в конце поединка подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке, но Смирнова не отреагировала. Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.

Харлан прошла в следующий раунд, она сразится с Йоаной Илиевой из Болгарии, проинформировала SportArena.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены страна-агрессор Россия или Беларусь. Но 26 июля ведомство разрешило украинским спортсменам соревноваться на турнирах, где атлеты из РФ и Беларуси будут заявлены в нейтральном статусе.