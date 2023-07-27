Харлан победила россиянку и отказалась ей пожать руку. Украинке грозила дисквалификация

Поединок едва не завершился для украинки дисквалификацией, объясняет "Суспільне спорт". По регламенту Международной федерации фехтования обе фехтовальщицы должны были в конце поединка приветствовать друг друга рукопожатием, но украинка отказалась от этого.
Харлан в конце соревнования подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке ("Суспільне" полагает, что она могла предложить вместо рукопожатия приветствие шпагами), но Смирнова не отреагировала.
Ольга Харлан легко перемогла росіянку Анну Смірнову в 1/16-й ЧС.— Tribuna.com Україна (@tribunaua) July 27, 2023
Українка демонстративно відмовилася потиснути руку - і та вимагала відсторонення через відсутність «прояву поваги».
Апеляцію відхилено - Ольга в 1/8!
Повагу у своїй країні-бензоколонці шукай спочатку.
* FIE pic.twitter.com/KRi0IXgGE1
Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.
Харлан прошла в следующий раунд, она сразится с Йоаной Илиевой из Болгарии, добавляет SportArena.
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.
Из-за приказа министерства сборная Украины пропустила индивидуальный турнир по фехтованию в женской шпаге, которым начинался чемпионат мира в Милане. За день перед стартом плей-офф в индивидуальном турнире по фехтованию в женской сабле Минспорта внесло изменения в правила и позволило украинцам выступать на соревнованиях против россиян и белорусов, если они выступали под нейтральным флагом. Это дало возможность выступить лидеру сборной Украины Харлан, она начала турнир уже в плей-офф, добавило "Суспільне спорт".