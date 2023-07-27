Харлан победила россиянку и отказалась ей пожать руку. Украинке грозила дисквалификация

Поединок едва не завершился для украинки дисквалификацией, объясняет "Суспільне спорт". По регламенту Международной федерации фехтования обе фехтовальщицы должны были в конце поединка приветствовать друг друга рукопожатием, но украинка отказалась от этого.

Харлан в конце соревнования подошла к сопернице с вытянутой вперед шпагой и что-то сказала россиянке ("Суспільне" полагает, что она могла предложить вместо рукопожатия приветствие шпагами), но Смирнова не отреагировала.

Ольга Харлан легко перемогла росіянку Анну Смірнову в 1/16-й ЧС.



Українка демонстративно відмовилася потиснути руку - і та вимагала відсторонення через відсутність «прояву поваги».



Апеляцію відхилено - Ольга в 1/8!



Повагу у своїй країні-бензоколонці шукай спочатку.



* FIE pic.twitter.com/KRi0IXgGE1 — Tribuna.com Україна (@tribunaua) July 27, 2023

Харлан в ответ покинула дорожку, а россиянка осталась там. Смирнова некоторое время стояла на дорожке одна, позже россиянке вынесли стул, она покинула дорожу спустя около часа, после того как судьи отклонили ее протест.

Харлан прошла в следующий раунд, она сразится с Йоаной Илиевой из Болгарии, добавляет SportArena.