Украинские шпажистки не вышли на старт на чемпионате мира по фехтованию. На турнир приехали российские и белорусские спортсмены

Сборная Украины по фехтованию планировала выступить на чемпионате мира, заявив спортсменов на все индивидуальные и командные турниры. Однако была вынуждена отказаться от участия в четырех из шести личных турниров – на них появились нейтральные фехтовальщики из России и Беларуси.
Однако за день перед началом чемпионата мира фамилии украинских шпажисток оказались в заявке на участие в индивидуальном турнире. Более того, по итогам жеребьевки их распределили по пулам, в которых они должны были начать выступления на турнире.
И все же украинские шпажистки не стартовали на чемпионате мира в индивидуальном турнире. В день старта их фамилии исчезли из списка участниц, тогда как федерация фехтования Украины анонсировала выступления в первый соревновательный день только саблистов – они смогли заявиться в связи с отсутствием спортсменов из России и Беларуси в этом виде оружия.
На чемпионате мира в индивидуальном турнире по фехтованию на шпагах Украину должны были представлять Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева. Они же будут соревноваться и в командном турнире, где, в отличие от индивидуального, представители России и Беларуси не могли заявиться.
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.