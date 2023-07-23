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Украинские шпажистки не вышли на старт на чемпионате мира по фехтованию. На турнир приехали российские и белорусские спортсмены

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Сборная Украины была вынуждена отказаться от участия в четырех из шести личных турниров из-за участия россиян и белорусов
Сборная Украины была вынуждена отказаться от участия в четырех из шести личных турниров из-за участия россиян и белорусов
Фото: EPA

Сборная Украины пропустила индивидуальный турнир по фехтованию в женской шпаге, которым начинается чемпионат мира в Милане, из-за присутствия россиян и белорусов на соревнованиях. Об этом 22 июля сообщило "Суспільне".

Сборная Украины по фехтованию планировала выступить на чемпионате мира, заявив спортсменов на все индивидуальные и командные турниры. Однако была вынуждена отказаться от участия в четырех из шести личных турниров – на них появились нейтральные фехтовальщики из России и Беларуси.

Однако за день перед началом чемпионата мира фамилии украинских шпажисток оказались в заявке на участие в индивидуальном турнире. Более того, по итогам жеребьевки их распределили по пулам, в которых они должны были начать выступления на турнире.

И все же украинские шпажистки не стартовали на чемпионате мира в индивидуальном турнире. В день старта их фамилии исчезли из списка участниц, тогда как федерация фехтования Украины анонсировала выступления в первый соревновательный день только саблистов – они смогли заявиться в связи с отсутствием спортсменов из России и Беларуси в этом виде оружия.

На чемпионате мира в индивидуальном турнире по фехтованию на шпагах Украину должны были представлять Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева. Они же будут соревноваться и в командном турнире, где, в отличие от индивидуального, представители России и Беларуси не могли заявиться.

Контекст:

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, сборная Украины, чемпионат мира, чемпионат, фехтование, спортсмены, соревнования, турнир, россияне
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