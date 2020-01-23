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Индивидуальная мужская гонка. Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

23 января в словенской Поклюке пройдет мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Начало – в 15.15. Украину на ней представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Богдан Цымбал. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию стартов.

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Прима выйдет первым на трассу среди украинцев
Прима выйдет первым на трассу среди украинцев
Фото: EPA
Теги: Украина, биатлон, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко
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