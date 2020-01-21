Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

После пятого этапа Кубка мира по биатлону сборную Украины покинули сестры Вита и Валентина Семеренко, а присоединились к команде Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Юлия Журавок.

Меркушина выступит за сборную Украины на шестом этапе Кубка мира по биатлону Фото: EPA

Определился состав сборной Украины на шестой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке, сообщает Вiathlon.com.ua.

За женскую сборную Украины выступят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Юлия Журавок. Команду покинули сестры Валентина и Вита Семеренко.

Сестры Семеренко остались в немецком Рупольдинге для подготовки к чемпионату мира по биатлону.

Мужская сборная не изменилась по сравнению с прошлым этапом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

У украинских команд на шестом этапе Кубка мира будет по одному запасному биатлонисту.

Шестой этап Кубка мира пройдет с 23-го по 26 января в словенской Поклюке. В его рамках пройдут следующие гонки: мужская и женская индивидуальные гонки, одиночная смешанная эстафета, смешанная эстафета, а также мужской и женский масс-старты.