"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче полуфинала Кубка Италии

Единственный гол в матче 1/2 финала Кубка Италии между "Наполи" и "Интером" забил испанский полузащитник Фабиан Руис.

"Интер" 12 февраля проиграл "Наполи" в первом матче полуфинала Кубка Италии, сообщает официальный сайт миланского клуба.

"Интер" – "Наполи" – 0:1

Гол: Фабиан Руис, 57

Это был первый поединок полуфинала Кубка Италии между "Интером" и "Наполи". Ответный матч пройдет в Неаполе 5 марта.

В другом полуфинале Кубка Италии "Милан" примет на своем поле "Ювентус" матч начнется 13 февраля в 21.45.

Действующим обладателем Кубка Италии является "Лацио", который в финале розыгрыша сезона 2018/19 обыграл "Аталанту" со счетом 2:0.