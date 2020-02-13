"Интер" проиграл "Наполи" в первом матче полуфинала Кубка Италии

"Интер" 12 февраля проиграл "Наполи" в первом матче полуфинала Кубка Италии, сообщает официальный сайт миланского клуба.
"Интер" – "Наполи" – 0:1
Гол: Фабиан Руис, 57
Это был первый поединок полуфинала Кубка Италии между "Интером" и "Наполи". Ответный матч пройдет в Неаполе 5 марта.
В другом полуфинале Кубка Италии "Милан" примет на своем поле "Ювентус" матч начнется 13 февраля в 21.45.
Действующим обладателем Кубка Италии является "Лацио", который в финале розыгрыша сезона 2018/19 обыграл "Аталанту" со счетом 2:0.