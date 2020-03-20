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Кабмин уволил главу Госагентства спорта через месяц после назначения

По словам бывшего главы Государственного агентства спорта Сергея Левчука, Кабинет Министров Украины уволил его 18 марта.

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Левчук был назначен на должность после 17 февраля
Левчук был назначен на должность после 17 февраля
Фото: Sergii Levchuk / Facebook

Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства спорта Сергея Левчука, об этом сообщил сам Левчук 20 марта на странице в Facebook.

"Приятно быть причастным к истории успеха. Я был первым человеком в Украине, который возглавил отрасль спорта из-за победы в конкурсе, а не из-за политического назначения. Вместе с единомышленниками мы начали создание команды для реформирования неэффективной "совковой" системы спорта. Однако 18 марта Кабинет Министров принял решение о моем увольнении", – сказал Левчук.

Экс-глава госагентства сказал, что не будет комментировать политическую составляющую этого решения и стабильность политического курса государства.

"Благодарен всем, кого встретил на этом пути, за полученный опыт и ощущение причастности к команде, которая хочет перемен. Я и мои единомышленники и дальше будем работать над продвижением идеи о создании новой эффективной системы украинского спорта", – написал Левчук.

https://www.facebook.com/sergii.levchuk/posts/2992277924150990

17 февраля на то время Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал назначение Левчука главой новосозданного Госагентства спорта.

До этого Левчук был президентом Федерации карате Украины.

Теги: Украина, спорт, Кабинет Министров, Государственное агентство спорта
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