Кабмин уволил главу Госагентства спорта через месяц после назначения

По словам бывшего главы Государственного агентства спорта Сергея Левчука, Кабинет Министров Украины уволил его 18 марта.

Левчук был назначен на должность после 17 февраля Фото: Sergii Levchuk / Facebook

Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства спорта Сергея Левчука, об этом сообщил сам Левчук 20 марта на странице в Facebook.

"Приятно быть причастным к истории успеха. Я был первым человеком в Украине, который возглавил отрасль спорта из-за победы в конкурсе, а не из-за политического назначения. Вместе с единомышленниками мы начали создание команды для реформирования неэффективной "совковой" системы спорта. Однако 18 марта Кабинет Министров принял решение о моем увольнении", – сказал Левчук.

Экс-глава госагентства сказал, что не будет комментировать политическую составляющую этого решения и стабильность политического курса государства.

"Благодарен всем, кого встретил на этом пути, за полученный опыт и ощущение причастности к команде, которая хочет перемен. Я и мои единомышленники и дальше будем работать над продвижением идеи о создании новой эффективной системы украинского спорта", – написал Левчук.

17 февраля на то время Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал назначение Левчука главой новосозданного Госагентства спорта.

До этого Левчук был президентом Федерации карате Украины.