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Костюк третьей из украинок вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии

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Костюк (на фото) победила Бартель в двух сетах
Костюк (на фото) победила Бартель в двух сетах
Фото: EPA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 в рейтинге Женской теннисной ассоциации) в матче второго круга турнира WTA Transylvania Open в Клуж-Напока (Румыния) одолела Мону Бартель (№202 WTA) из Германии. Об этом сообщается на сайте ассоциации 28 октября.

Поединок длился 71 минуту, Костюк победила Бартель в двух сетах – 6:4, 6:4.

В четвертьфинале турнира 19-летняя украинка сыграет против 18-летней победительницы Открытого чемпионата США (US Open) Эммы Радукану (№23 WTA) из Великобритании. Это будет первая встреча между соперницами на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Для Костюк поединок против Радукану станет четвертым четвертьфиналом на турнирах WTA в текущем сезоне. Она дважды выходила в полуфинал на соревнованиях в Стамбуле (Турция) и Абу-Даби (ОАЭ).

Контекст:

Transylvania Open проходит на хардовом покрытии в помещении с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Кроме Костюк, в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA в Румынии вышли две украинки – Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Теги: Румыния, теннис, WTA, соревнования, Марта Костюк, украинки, турнир
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