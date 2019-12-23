"Лацио" завоевал Суперкубок Италии, победив "Ювентус"

22 декабря в Саудовской Аравии римский "Лацио" обыграл туринский "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии, сообщает официальный сайт римского клуба.
"Ювентус" – "Лацио" – 1:3
Голы: Дибала, 45 – Альберто, 16, Лулич, 73, Катальди, 90+4
Удаление: Бентанкур, 90+3 ("Ювентус")
"Лацио" завоевал свой пятый трофей Суперкубка Италии, ранее римская команда побеждала в Суперкубке страны в сезонах 1998/99, 2000/01, 2009/10 и 2017/18.
До начала матча действующим обладателем Суперкубка Италии был "Ювентус". В 2018 году туринская команда победила "Милан" со счетом 1:0.