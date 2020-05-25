Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Луческу заявил, что "Шахтер" с тренером Фонсекой "потерял три года"

Бывший главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Мирча Луческу считает, что при португальском наставнике Паулу Фонсеке молодые игроки команды не повышали свое мастерство.

Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год
Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год
Фото: ЕРА

Футбольный клуб "Шахтер" из Донецка "потерял три года", когда главным тренером был португальский специалист Паулу Фонсека. Об этом в вышедшей 24 мая телепрограмме "Большой футбол" заявил бывший главный тренер команды Мирча Луческу из Румынии.

"Шахтер" потерял три года, а теперь они делают то, что должны были делать раньше. Только сейчас они вникли в философию нашего президента [клуба Рината Ахметова]. До этого они не обеспечивали прогресс игроков. На протяжении трех лет молодые игроки не продвигались вперед [в своем мастерстве], а теперь – вот я даже сегодня видел товарищеский матч – я вижу, что они очень мотивированы", – сказал он.

Луческу уточнил, что речь идет о периоде, когда в клубе был Фонсека.

"Шахтер" Луческу тренировал с 2004 по 2016 год. После его ухода главным тренером назначили Фонсеку. Украинский клуб португалец покинул 11 июня 2019 года, хотя его контракт действовал до лета 2020 года.

12 июня 2019 года новым главным тренером донецкого клуба стал еще один специалист из Португалии Луиш Каштру. С ним подписали контракт на два года.

Теги: футбол, Мирча Луческу, Шахтер Донецк, Паулу Фонсека, тренер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS