Львовские "Карпаты" исключены из Премьер-лиги

Львовским "Карпатам" засчитали технические поражения во всех оставшихся играх текущего сезона чемпионата Украины по футболу.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил львовские "Карпаты" из Премьер-лиги, сообщается на сайте УАФ.

"Исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины", – говорится в решении КДК.

Речь идет об отказе "Карпат" приехать на матчи против ФК "Мариуполь" (игры должны были состояться 1-го и 4 июля) из-за финансовых проблем.

Также комитет УАФ засчитал "Карпатам" технические поражения в двух матчах с "Мариуполем" и во всех оставшихся играх сезона.

29 июня "Карпаты" сообщили, что у клуба нет денег, чтобы доиграть сезон. Все оставшиеся матчи команда должна была провести за пределами Львова в связи с эпидситуацией в городе, на что требовалось 1,5 млн грн.

Львовский клуб занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Премьер-лиги.