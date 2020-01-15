Машина испанского гонщика Алонсо дважды перевернулась во время аварии на ралли "Дакар", спортсмен продолжил гонку

Гонщик Фернандо Алонсо из Испании попал в аварию во время 10-го этапа ралли "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, и был вынужден ехать без лобового стекла.

Испанский гонщик Фернандо Алонсо попал в аварию во время 10-го этапа ралли "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, видео аварии опубликовала пресс-служба соревнований на официальной странице в Twitter.

На видео видно, что гонщик не смог удачно съехать с дюны, а его машина перевернулась два раза и встала на колеса.

Через несколько секунд Алонсо продолжил гонку, но уже без лобового стекла.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



Live race updates * https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) 15 января 2020 г.

Испанец до августа 2018 года был гонщиком "Формулы-1" и в течение карьеры выступал за команды Minardi, Renault, Ferrari и McLaren. В составе Renault он дважды становился чемпионом в 2005-м и 2006 годах. На счету Алонсо 314 Гран-при, 32 победы, 97 подиумов, 22 поул-позиции и 23 самых быстрых круга.