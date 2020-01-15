Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Машина испанского гонщика Алонсо дважды перевернулась во время аварии на ралли "Дакар", спортсмен продолжил гонку

Гонщик Фернандо Алонсо из Испании попал в аварию во время 10-го этапа ралли "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, и был вынужден ехать без лобового стекла.

В результате аварии у машины разбилось лобовое стекло
В результате аварии у машины разбилось лобовое стекло
Фото: EPA

Испанский гонщик Фернандо Алонсо попал в аварию во время 10-го этапа ралли "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, видео аварии опубликовала пресс-служба соревнований на официальной странице в Twitter.

На видео видно, что гонщик не смог удачно съехать с дюны, а его машина перевернулась два раза и встала на колеса.

Через несколько секунд Алонсо продолжил гонку, но уже без лобового стекла.

Испанец до августа 2018 года был гонщиком "Формулы-1" и в течение карьеры выступал за команды Minardi, Renault, Ferrari и McLaren. В составе Renault он дважды становился чемпионом в 2005-м и 2006 годах. На счету Алонсо 314 Гран-при, 32 победы, 97 подиумов, 22 поул-позиции и 23 самых быстрых круга.

Теги: авария, ралли, Дакар, гонки, Фернандо Алонсо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Певца Серова подстрелили из травматического пистолета
Певца Серова подстрелили из травматического пистолета
Берри показала сына
Берри показала сына
"Никем никогда не пренебрегай". Литвинова поделилась размышлениями после того как попала в ДТП
"Никем никогда не пренебрегай". Литвинова поделилась размышлениями после того как попала в ДТП
  "Сніг". Вышел клип Гайтаны. Видео
  "Сніг". Вышел клип Гайтаны. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS