Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт – СМИ

Мать португальского футболиста Криштиану Роналду Долорес Авейру утром 3 марта перенесла инсульт, об этом пишет сайт португальского телеканала TVI24.
Долорес Авейру была доставлена в одну из клиник острова Мадейры.
Матери Роналду провели операцию, в ходе которой женщине разблокировали две вены. Сейчас Долорес находится в стабильном состоянии и в сознании.
По информации источника, Роналду утром 3 марта в срочном порядке вылетел на Мадейру. Игрок "Ювентуса" вернется в Италию утром 4 марта, перед матчем команды в Кубке Италии против "Милана".