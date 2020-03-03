Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт – СМИ

Игрок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел на родной остров Мадейру из-за инсульта матери, пишет tvi24.iol.pt.

Мать Роналду находится в сознании и стабильном состоянии Фото: EPA

Мать португальского футболиста Криштиану Роналду Долорес Авейру утром 3 марта перенесла инсульт, об этом пишет сайт португальского телеканала TVI24.

Долорес Авейру была доставлена в одну из клиник острова Мадейры.

Матери Роналду провели операцию, в ходе которой женщине разблокировали две вены. Сейчас Долорес находится в стабильном состоянии и в сознании.

По информации источника, Роналду утром 3 марта в срочном порядке вылетел на Мадейру. Игрок "Ювентуса" вернется в Италию утром 4 марта, перед матчем команды в Кубке Италии против "Милана".