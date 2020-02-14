"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" в Кубке Италии благодаря голу Роналду на последних минутах

Португалец Криштиану Роналду и хорват Анте Ребич отметились голами в полуфинальном матче Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом".

"Ювентус" сыграл с "Миланом" вничью со счетом 1:1 Фото: EPA

"Милан" и "Ювентус" 13 февраля сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии, сообщает официальный сайт туринского клуба.

"Милан" – "Ювентус" – 1:1

Голы: Ребич, 61 – Роналду, 90+1 (пенальти)

Удаление: Эрнандес, 71 ("Милан")

Это был первый поединок полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом". Ответный матч пройдет в Турине 4 марта.

В другом полуфинале Кубка Италии "Интер" 12 февраля на домашнем поле проиграл "Наполи" со счетом 0:1.

Действующим обладателем Кубка Италии является "Лацио", который в финале розыгрыша сезона 2018/2019 обыграл "Аталанту" со счетом 2:0.