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07 февраля, 2020
 
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Роналду в день рождения получил внедорожник Mercedes

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отпраздновал 35-летие.

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Родригс: Поздравляю мужчину моей жизни!
Родригс: Поздравляю мужчину моей жизни!
Фото: cristiano / Instagram

Жена нападающего итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, в котором снят момент "вручения" ему подарка – внедорожника Mercedes G-class.

"Поздравляю мужчину моей жизни! Транспортируем нашу любовь в подарок", – написала она.

Автомобиль, перевязанный красным бантом, стоял у входа в ресторан Casa Fiore в Турине. Гости, ожидавшие виновника торжества, спели на португальском Happy Birthday To You.

Стоимость автомобилей G-класса стартует от € 190 тыс.

Роналду разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен с женой и старшим сыном Криштиану. Они сидят перед праздничным тортом, выполненным в виде названия бренда Роналду: CR7.

5 февраля Роналду исполнилось 35 лет.

Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года они поженились.

У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года. У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).

Теги: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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