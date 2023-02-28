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Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

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Месси получил трофей ФИФА как лучший игрок 2022 года
Месси получил трофей ФИФА как лучший игрок 2022 года
Фото: EPA

Чемпион мира по футболу, форвард сборной Аргентины и французского "ПСЖ" Лионель Месси стал лучшим игроком мира 2022 года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщил 27 февраля официальный сайт организации.

Месси победил в рейтинге, который основан на голосовании профессионалов – футболистов и тренеров, представляющих футбольные ассоциации стран, с 52 очками.

Форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал вторым с 44 баллами, форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема занял третье место (34).

Все победители The Best FIFA Football Awards 2022:

  • лучший игрок (мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ");
  • лучший игрок (женщины) – Алексия Путельяс (Испания, "Барселона");
  • лучший тренер (мужчины) – Лионель Скалони (сборная Аргентины);
  • лучший тренер (женский футбол) – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии);
  • лучший вратарь (мужчины) – Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла");
  • лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед");
  • премия Ференца Пушкаша за лучший гол – футболист-ампутант Марцин Олекси (Польша, "Варта", Познань);
  • приз Fair Play – Лука Лочошвили (Грузия);
  • награда лучшим фанатам года – болельщики сборной Аргентины.

Символическая сборная 2022 года (мужчины): Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе; Издание Tribuna.com отмечает, что впервые с 2006 года в составе "сборной года" отсутствует Криштиану Роналду.

Символическая сборная (женщины): Кристиан Эндлер, Люси Бронз, Мапи Леон, Венди Ренар, Лея Уильямсон, Лена Обердорф, Алексия Путельяс, Кира Уолш, Сэм Керр, Бет Мид, Алекс Морган.

Контекст:

18 декабря в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила команду Франции. Основное время матча закончилось вничью 2:2, дополнительное – 3:3 (команды обменялись голами). Месси отличился дважды (один мяч с пенальти).

Команда Аргентины выиграла ЧМ впервые за 36 лет. Всего аргентинцы выигрывали чемпионат трижды (1978, 1986, 2022).

Первая победа на ЧМ для капитана сборной Месси стала 42-м трофеем в его карьере. Месси также стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира и был признан лучшим его игроком.

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