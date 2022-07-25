Международная ассоциация бокса признала Продивуса законным президентом Федерации бокса Украины

В IBA подчеркнули, что последние легитимные выборы президента ФБУ прошли 17 декабря 2021 года, на этих выборах был наблюдатель от IBA и нарушений он не обнаружил.

"Поэтому IBA признает Владимира Продивуса законным президентом ФБУ. При этом IBA не признает заседание, проведенное 22 февраля 2022 года альтернативной группой, законным, поскольку оно не соответствовало регламенту IBA", – цитирует УНИАН письмо.

В Международной ассоциации бокса призвали главу Минспорта Вадима Гутцайта и руководителя МОК Сергея Бубку не допустить, чтобы в автономию спортивной ассоциации вмешивались чиновники, а также заявили о необходимости обеспечить независимость ФБУ.

"Несмотря на вышесказанное, IBA открыта для любого диалога и приглашает обсудить любые проблемы, которые могут возникнуть в национальной структуре украинского бокса", – сказано в документе.

УНИАН отмечает, что бывший президент федерации бокса Киева Кирилл Шевченко называет себя новым президентом ФБУ на основании решения конференции.

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"Его фамилия внесена Министерством юстиции Украины в единый государственный реестр юридических лиц и общественных формирований в качестве президента ФБУ. В федерации это решение называют незаконным и попыткой рейдерского захвата ФБУ", – пишет агентство.