Молодежная сборная Украины по футболу разгромно уступила в полуфинале чемпионата Европы

Украинцы открыли счет, но не удержали победу Фото: ЕРА

На 13-й минуте украинцы открыли счет. Михаил Мудрик из английского "Челси" обыграл защитников соперника и выдал точный пас на Артема Бондаренко, тот забил.

Четыре минуты спустя испанцы сравняли счет, это сделал Абель Руис (уже забивавший в ворота сборной Украины в матче группового турнира).

На 24-й минуте Ойан Сансет вывел сборную Испании вперед.

После перерыва игра украинской сборной тоже не порадовала.

На 54-й минуте забил Антонио Бланко, на 68-й – Аймар Ороз, на 78-й – Серхио Гомес.

Итоговый результат – 5:1 в пользу сборной Испании.

8 июля в финале молодежного Евро сыграют Англия (обыграла сегодня Израиль 3:0) и Испания.