Молодежная сборная Украины по футболу разгромно уступила в полуфинале чемпионата Европы

На 13-й минуте украинцы открыли счет. Михаил Мудрик из английского "Челси" обыграл защитников соперника и выдал точный пас на Артема Бондаренко, тот забил.
Четыре минуты спустя испанцы сравняли счет, это сделал Абель Руис (уже забивавший в ворота сборной Украины в матче группового турнира).
На 24-й минуте Ойан Сансет вывел сборную Испании вперед.
После перерыва игра украинской сборной тоже не порадовала.
На 54-й минуте забил Антонио Бланко, на 68-й – Аймар Ороз, на 78-й – Серхио Гомес.
Итоговый результат – 5:1 в пользу сборной Испании.
8 июля в финале молодежного Евро сыграют Англия (обыграла сегодня Израиль 3:0) и Испания.
Финальный турнир Евро 2023 (U21) проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
В матчах группового турнира сборная Украины обыграла сборные Хорватии (2:0) и Румынии (1:0), а с Испанией сыграла вничью 2:2. В четвертьфинале команда Руслана Ротаня победила Францию 3:1.