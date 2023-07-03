Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал молодежного Евро и впервые в истории сыграет на Олимпиаде

На 19-й минуте счет открыл француз Раян Шерки. В это время у его сборной было значительное преимущество по числу атак.
После забитого мяча активизировались украинцы и заработали пенальти. Его реализовал Георгий Судаков из донецкого "Шахтера".
Он же на 44-й минуте вывел сборную Украину вперед, выйдя один на один с голкипером французской команды.
На 86-й минуте полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко забил третий мяч в ворота сборной Франции.
Итоговый результат – 3:1.
Статистика показывает, что французы атаковали больше.
В полуфиналах молодежного Евро сыграют Израиль против Англии и Испания против Украины. Поединки состоятся 5 июля.
"Террикон" пишет, что выход украинской сборной в полуфинал молодежного Евро означает, что она впервые в истории сыграет на Олимпиаде.
Финальный турнир Евро 2023 (U21) проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
В предыдущих матчах сборная Украины обыграла сборные Хорватии (2:0) и Румынии (1:0), а с Испанией сыграла вничью 2:2.