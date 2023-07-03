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Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал молодежного Евро и впервые в истории сыграет на Олимпиаде

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Судаков забил два мяча сборной Украины из трех
Судаков забил два мяча сборной Украины из трех
Фото: ЕРА

2 июля в румынском городе Клуж-Напока молодежная сборная Украины по футболу (U21) со счетом 3:1 победила сборную Франции в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом сообщает сайт УЕФА.

На 19-й минуте счет открыл француз Раян Шерки. В это время у его сборной было значительное преимущество по числу атак.

После забитого мяча активизировались украинцы и заработали пенальти. Его реализовал Георгий Судаков из донецкого "Шахтера".

Он же на 44-й минуте вывел сборную Украину вперед, выйдя один на один с голкипером французской команды.

На 86-й минуте полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко забил третий мяч в ворота сборной Франции.

Итоговый результат – 3:1.

Статистика показывает, что французы атаковали больше.

В полуфиналах молодежного Евро сыграют Израиль против Англии и Испания против Украины. Поединки состоятся 5 июля.

"Террикон" пишет, что выход украинской сборной в полуфинал молодежного Евро означает, что она впервые в истории сыграет на Олимпиаде.

Контекст:

Финальный турнир Евро 2023 (U21) проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

В предыдущих матчах сборная Украины обыграла сборные Хорватии (2:0) и Румынии (1:0), а с Испанией сыграла вничью 2:2.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, сборная Украины, украинцы, сборная Франции, чемпионат Европы, турнир
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