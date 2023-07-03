Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал молодежного Евро и впервые в истории сыграет на Олимпиаде

Судаков забил два мяча сборной Украины из трех Фото: ЕРА

На 19-й минуте счет открыл француз Раян Шерки. В это время у его сборной было значительное преимущество по числу атак.

После забитого мяча активизировались украинцы и заработали пенальти. Его реализовал Георгий Судаков из донецкого "Шахтера".

Он же на 44-й минуте вывел сборную Украину вперед, выйдя один на один с голкипером французской команды.

На 86-й минуте полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко забил третий мяч в ворота сборной Франции.

Итоговый результат – 3:1.

Статистика показывает, что французы атаковали больше.

В полуфиналах молодежного Евро сыграют Израиль против Англии и Испания против Украины. Поединки состоятся 5 июля.

"Террикон" пишет, что выход украинской сборной в полуфинал молодежного Евро означает, что она впервые в истории сыграет на Олимпиаде.