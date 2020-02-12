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Нападающий сборной Франции пропустит чемпионат Европы 2020 года из-за травмы

Игрок "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле пропустит около шести месяцев из-за травмы бедра правой ноги.

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Дембеле перенес операцию в Финляндии
Дембеле перенес операцию в Финляндии
Фото: EPA

Нападающий сборной Франции и "Барселоны" Усман Дембеле пропустит около шести месяцев из-за травмы, пишет официальный сайт испанского клуба.

Таким образом, игрок пропустит окончание сезона, а также чемпионат Европы 2020 года.

Дембеле получил травму на прошлой неделе на тренировке, у нападающего был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса бедра правой ноги. Француз перенес операцию в Финляндии.

В этом сезоне Дембеле провел за "Барселону" девять поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.

За сборную Франции нападающий дебютировал в сентябре 2016 года, за это время провел 21 поединок и забил два гола.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Сборная Франции сыграет в группе F с Португалией, Германией и одним из победителей плей-офф Лиги наций.

Теги: футбол, Франция, Барселона, травма, сборная Франции, чемпионат Европы, Усман Дембеле
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