Наставник "Шахтера" Каштру прокомментировал результат жеребьевки плей-офф Лиги Европы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает, что его команде необходимо достичь положительного результата в первой игре 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".

Наставник "Шахтера" португалец Луиш Каштру считает, что португальская "Бенфика" сильна коллективом, об этом тренер сказал официальному сайту донецкого клуба.

"Бенфика" очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – [Карлуш] Винисиус и Пицци – в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная на Бруну Лаже", – сказал Каштру.

Тренер "Шахтера" считает, что его команда должна добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично.

16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтер" сыграет с португальской "Бенфикой". Первый матч пройдет 20 февраля в Украине, ответная игра – 27 февраля в Португалии.