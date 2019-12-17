Наставник "Шахтера" Каштру прокомментировал результат жеребьевки плей-офф Лиги Европы

Наставник "Шахтера" португалец Луиш Каштру считает, что португальская "Бенфика" сильна коллективом, об этом тренер сказал официальному сайту донецкого клуба.
"Бенфика" очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – [Карлуш] Винисиус и Пицци – в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная на Бруну Лаже", – сказал Каштру.
Тренер "Шахтера" считает, что его команда должна добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично.
16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтер" сыграет с португальской "Бенфикой". Первый матч пройдет 20 февраля в Украине, ответная игра – 27 февраля в Португалии.