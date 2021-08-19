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Натурализованный бразилец Марлос завершил карьеру в сборной Украины по футболу

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В составе сборной Украины Марлос провел 26 матчей
В составе сборной Украины Марлос провел 26 матчей
Фото: EPA

Полузащитник донецкого "Шахтера" Ромеро Бонфим Марлос объявил о завершении карьеры в составе национальной сборной Украины по футболу. Обращение игрока 19 августа опубликовала пресс-служба ФК "Шахтер".

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы", – заявил футболист.

Марлос поблагодарил за поддержку и доверие президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, экс-тренера сборной Андрея Шевченко, партнеров по команде, а также всех болельщиков.

"Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами", – резюмировал Марлос.

Контекст:

33-летний Марлос родился в Бразилии, в Украине он с 2012 года: до 2014-го играл за харьковский "Металлист", затем перешел в "Шахтер".

28 сентября 2017 года телеканал "Футбол" сообщал, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марлосу украинского гражданства.

30 сентября стало известно, что он вызван в национальную команду. В сборной он дебютировал 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира 2018 против команды Косово.

В составе сборной Украины Марлос сыграл 26 матчей и забил один гол, отмечается на сайте ФК "Шахтер".

Теги: футбол, Украина, Бразилия, сборная Украины, гражданство, Шахтер Донецк, карьера, футболист, Марлос, обращение
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