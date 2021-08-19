Натурализованный бразилец Марлос завершил карьеру в сборной Украины по футболу

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы", – заявил футболист.

Марлос поблагодарил за поддержку и доверие президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, экс-тренера сборной Андрея Шевченко, партнеров по команде, а также всех болельщиков.

"Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами", – резюмировал Марлос.