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Нидерландский мотогонщик пережил клиническую смерть после аварии на ралли "Дакар"

Нидерландский гонщик Эдвин Стравер сломал верхний шейный позвонок в результате аварии на 11-м этапе ралли "Дакар", который прошел в Саудовской Аравии.

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Стравер упал с дюны на скорости 50 км/час
Стравер упал с дюны на скорости 50 км/час
Фото: EPA

Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер 16 января пережил клиническую смерть после аварии на 11-м этапе ралли "Дакар", который прошел в Саудовской Аравии, сообщает нидерландское издание AD.

Во время заезда Стравер упал с дюны на скорости 50 км/час, в результате чего сердце спортсмена не билось около 10 минут.

Врачам удалось реанимировать гонщика, после чего он был доставлен в одну из клиник Эр-Рияда. Там было обнаружено, что Стравер сломал один из верхних шейных позвонков.

Источник сообщает, что нидерландский мотогонщик находится в критическом состоянии.

12 января в результате аварии на "Дакар" погиб португальский мотоциклист Пауло Гонсалвешю

Теги: Нидерланды, авария, мотоцикл, ралли, Дакар
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