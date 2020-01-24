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Нидерландский мотогонщик скончался спустя неделю после аварии на ралли "Дакар"

У нидерландского гонщика Эдвина Стравера был сломан верхний шейный позвонок и поврежден мозг в результате аварии на 11-м этапе ралли "Дакар", который прошел в Саудовской Аравии.

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Стравер упал с дюны на скорости 50 км/час
Стравер упал с дюны на скорости 50 км/час
Фото: EPA

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался в ночь на 24 января спустя неделю после аварии на 11-м этапе ралли "Дакар", который проходил в Саудовской Аравии, сообщает нидерландский ресурс AD.

Во время заезда 16 января Стравер упал с дюны на скорости 50 км/час, в результате чего сердце спортсмена не билось около 10 минут.

Врачам удалось реанимировать гонщика, после чего он был доставлен в одну из клиник Эр-Рияда. Там было обнаружено, что Стравер сломал один из верхних шейных позвонков, также у гонщика был поврежден мозг.

12 января в результате аварии на "Дакар" погиб португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш.

Теги: Нидерланды, авария, мотоцикл, ралли, Дакар, гонки
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