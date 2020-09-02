Организаторы летней Олимпиады-2028 показали логотип игр

1 сентября организаторы летней Олимпиады 2028 года продемонстрировали в Twitter логотип игр.
На рисунке соединили цифру 28 (год проведения) и буквы LA, означающие город, где состоятся игры (американский Лос-Анджелес).
"Мы – сообщество одухотворенных людей и бесстрашных мечтателей. Пришло время оставить свой след", – прокомментировали организаторы.
We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a— LA28 (@LA28) September 1, 2020
Олимпиада в 2028 году должна пройти с 21 июля по 6 августа.