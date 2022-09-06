Основатель ФК "Луганочка" Никишин: ​В мире женщины и мужчины в футбольных клубах получают одинаковую зарплату. А в Украине женщины в лучшем случае получают суточные

Никишин: Играют все за идею, за любовь к этому виду спорта Фото из личного архива Никишина

"В отдельных странах мира спортивная общественность добилась того, что женщины и мужчины, играющие в футбольных клубах, получают одинаковую зарплату. А у нас в лучшем случае женщины получают суточные", – сообщил Никишин.

По его словам, женские клубы хоть и выступают профессионально, но живут как любительские.

"Никаких зарплат нет и быть не может. Играют все за идею, за любовь к этому виду спорта. Хотя талантливых девчонок по всей Украине море, они никому не нужны", – отметил тренер.

Он рассказал, что раньше его клуб "Луганочка" выживал за счет того, что девушек принимали в Луганский сельхозинститут, они были студентками, получали стипендию, имели право на общежитие. Но после оккупации Луганска такой возможности больше нет.

Последние 30 лет, акцентировал тренер, он и его коллеги делают все возможное, чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам женского спорта и бесправному положению украинских спортсменок.

"Есть люди, которые написали закон и каждому новому созыву Верховной Рады его предлагают принять – о меценатстве в спорте. Во всех странах, не таких развитых, как США или Великобритания, подобный закон действует. Клубы могут обратиться к любому предпринимателю и сказать: "Мы берем тебя под свою опеку, рекламируем, а бюджет, сумму денег, которую ты нам выдаешь, будут засчитывать как оплату налогов", – рассказал тренер.

По его словам, благодаря такой поддержке меценатов спортивные клубы процветают, а бизнесмены стоят в очереди, чтобы получить возможность помогать спортсменам.

"Например, в Марокко каждый клуб имеет право только на 10 спонсоров. Так вот там несколько лет компании стоят в очереди, чтобы получить право поддерживать спортклуб. Потому что это и престижно, и выгодно предпринимателю. А у нас лобби совсем другое. У нас печальная ситуация, потому что в законодательстве ничего не прописано. А на госуровне, понятно, на всех спортсменов средств не остается", – отметила Никишин.

Основатель ФК "Луганочка" Никишин: Нам сегодня просто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи. Читайте полный текст интервью