Основатель ФК "Луганочка" Никишин: Если судить по тому, как у нас относятся к женским видам спорта, то гендерного равенства в Украине нет вообще

Никишин: Мне еще в 1990-е руководители наших клубов сказали: "Место женщины на кухне, какой футбол?" Фото из личного архива Никишина

"Если считать, что развитые страны по гендерной политике в ХХІ веке, то в Украине спорт в ХVI веке – это феодальный строй. Мне еще в 1990-е руководители наших клубов сказали прямым текстом: "Место женщины на кухне, какой футбол?" Хотя на тот момент у нас была сильнейшая женская футбольная команда, ее разогнали", – сообщил Никишин.

Он рассказал, что после 1996 года, когда футбол включили в олимпийские виды спорта, благодаря финансовой поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций женский футбол на некоторое время восстановил свои позиции в Украине.

"УЕФА взялся полностью оплачивать расходы, если будет восемь женских команд в чемпионате страны. И все шло за его деньги — проезд, питание, проживание. Но потом снова все сошло на нет. Сегодня женский футбол живет за счет энтузиазма. Хотя вопрос не только в футболе. Если судить по тому, как у нас относятся к женским видам спорта, то гендерного равенства в стране нет вообще", – подчеркнул собеседник.

По его словам, попытки наладить взаимодействие с мужскими клубами не приносят результата.

"Мы продолжаем переговоры с мужскими клубами в надежде, что кто-то возьмет нас под крыло. УЕФА уже даже не рекомендовал, а на уровне закона требует: если есть мужская команда по футболу, должна быть и женская. В Украине же это требование нагло игнорируется: руководители клубов мне смотрят в глаза и прямо заявляют: "А я не хочу". Мы у них даже деньги не просим. Нам сегодня просто-напросто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи. Когда я прихожу и говорю: "Вот есть женская команда", на меня все смотрят, как на дурака. А если предложишь мужскую команду, совсем другой разговор будет", – отметил Никишин.

Основатель ФК "Луганочка" Никишин: Нам сегодня просто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи. Читайте полный текст интервью