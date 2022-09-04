ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Основатель ФК "Луганочка" Никишин: Нам сегодня просто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никишин: Хотелось бы больше понимания в футбольных клубах и правительстве Украины
Никишин: Хотелось бы больше понимания в футбольных клубах и правительстве Украины
Фото из личного архива Никишина
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Николай Никишин – спортивный журналист, президент и главный тренер старейшей в Украине женской футбольной команды "Луганочка", создатель Футбольной ассоциации женщин Луганской оболасти и генеральный секретарь Ассоциации смешанного и женского футбола Украины. В интервью изданию "ГОРДОН" Никишин рассказал, что происходит со спортом в Украине после 24 февраля, почему спортсмены уезжают в Европу, о гендерном неравенстве в украинском спорте и проблемах, которые из-за этого возникают.

До 8 марта в Сумах было безвластие полное. Чиновники покинули город еще 23 февраля, а россияне прошли через него 24 февраля и больше не возвращались

— Финансирование спорта всегда было недостаточным в Украине по экономическим причинам. А что изменилось после начала широкомасштабного вторжения?

– После 24 февраля мы попали в вакуум. Два-три месяца никто не мог понять, что вообще происходит и что будет дальше со спортом. В целом по Украине наблюдается огромный отток спортсменов.

К примеру, 25 февраля "Луганочка" должна была играть в высшей лиге по футзалу, но война все отменила. Команды, с которыми мы играли, оказались за пределами страны. В Украине осталось только шесть команд, остальные – за границей.

Одна из команд, "Первая столица", сразу после вторжения уехала в Швейцарию. ФИФА нашла спортивный лагерь для них. Команда там бесплатно живет, питается, тренируется, а с сентября начнет играть в четвертой региональной лиге чемпионата Швейцарии. И пока не собирается возвращаться в полном составе.

Или команда "Мариуполь". Ее содержали Яна Винокурова и Карина Куликовская за собственные средства с того времени, как началась война в 2014 году. Все тянули на своих плечах. Когда российские войска захватили Мариуполь, участницы команды оказались в оккупации. Девчонки самостоятельно выбрались из города, нашли автобус и вернулись в Мариуполь. Они разыскали всех своих игроков и вывезли их. Спасли! Потому что там люди сидели без воды и хлеба, под постоянными обстрелами, в ужасных условиях. Сначала они выехали в Запорожье, а потом в Болгарию. Болгарские друзья пошли навстречу, дали им футбольную базу. Команда там живет и тренируется. Это невероятная история.

Никишин и футбольная команда "Луганочка". Фото из личного архива Николая Никишина
Никишин и футбольная команда "Луганочка". Фото из личного архива Николая Никишина

— Команда "Луганочка", как следует из названия, базировалась в Луганске. С 2014 года — это оккупированный город. Вы – беженцы со стажем, как выживали все это время?

— Команда была сформирована в 1987 году — это просто старожил среди всех женских команд в Украине. Остальные не дожили до настоящего времени, а мы продолжаем бороться. 

В 2014 году мы сразу выехали из Луганска и разместились в Сумах. Там был Сергей Найденко, мой товарищ, бывший игрок "Динамо" и "Зари". Он помог нам обустроиться. Но поднее он скоропостижно скончался. А мы так и остались в Сумах.

– Сумам этой зимой тоже сильно досталось. Как вы выбирались?

– Первые дни мы были в недоумении, не понимали, что делать, что будет дальше. Была какая-то надежда… До 8 марта в Сумах было безвластие полное. Чиновники покинули город еще 23 февраля, а россияне прошли через него 24 февраля и больше не возвращались.

9 марта мы выехали. Некоторые участницы отправились за границу. Всех, кто остался в стране, мы собрали и переехали в Черновцы. Там есть село Тисовец, где базируется команда "Буковинська надія", которая была в высшей лиге в прошлом году. Вот мы там почти три месяца находились на сборах. С сентября будем думать, где базироваться. Есть предложения по Киеву, может быть тут и останемся.

Мне еще в 1990-е руководители клубов сказали: "Место женщины на кухне, какой футбол?" Хотя на тот момент у нас была сильнейшая женская футбольная команда, ее разогнали

– В каком состоянии "Луганочка" сейчас?

– На сегодня в обойме "Луганочки" около 200 человек от 13 до 50 лет. Две наши девочки оказались на территории России. Мы пытаемся их вернуть, просим родителей, чтобы они привезли детей в спортинтернат, но все сложно.

Мы продолжаем переговоры с мужскими клубами в надежде, что кто-то возьмет нас под крыло. УЕФА уже даже не рекомендовала, а на уровне закона требует: если есть мужская команда по футболу, должна быть и женская. В Швеции это началось в середине 1960-х. Это была первая страна, где на женский футбол стали выделять больше средств, чем на мужской. Это принесло странам хороший результат. Например, как только это сделали в Норвегии, страна сразу стала олимпийским чемпионом и чемпионом мира по футболу среди женщин.

В Украине же это требование нагло игнорируется: руководители клубов мне смотрят в глаза и прямо заявляют: "А я не хочу". Я со всеми встречался, разговаривал всем предлагал варианты. Мы у них даже деньги не просим. Нам сегодня просто-напросто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи. Когда я прихожу и говорю: "Вот, есть женская команда", на меня все смотрят, как на дурака. А если предложишь мужскую команду, совсем другой разговор будет.

Никишин: Клуб "Луганочка" чисто любительский. Никаких зарплат нет и быть не может. Играют все за идею, за любовь к этому виду спорта
Никишин: Клуб "Луганочка" чисто любительский. Никаких зарплат нет и быть не может. Играют все за идею, за любовь к этому виду спорта. Фото из личного архива Николая Никишина

— В Украине уже даже в политике, в управлении государством стало больше женщин и ситуация меняется, а в спорте, выходит, ничего подобного нет?

– Если считать, что развитые страны по гендерной политике в ХХІ веке, то в Украине спорт в ХVI – это феодальный строй. Мне еще в 1990-е руководители наших клубов сказали прямым текстом: "Место женщины на кухне, какой футбол?" Хотя на тот момент у нас была сильнейшая женская футбольная команда, ее разогнали.

Какие-то изменения начались после 1996 года, когда футбол включили в олимпийские виды спорта. УЕФА взялось полностью оплачивать расходы, если будет восемь женских команд в чемпионате страны. И все шло за их деньги — проезд, питание, проживание. Но потом снова все сошло на нет. Сегодня женский футбол живет за счет энтузиазма.

Хотя вопрос не только в футболе. Если судить по тому, как у нас относятся к женским видам спорта, то гендерного равенства в стране нет вообще. В отдельных странах мира спортивная общественность добилась того, что женщины и мужчины, играющие в футбольных клубах, получают одинаковую зарплату. А у нас в лучшем случае женщины получают суточные.

— Подождите, то есть зарплаты профессиональным спортсменкам не предусмотрены?

— У нас было два профессиональных женских клуба "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2" — у них какая-то зарплата официально проходила. Все остальные — никаких зарплат не получали.

— Женщины, выходит, играют за команды как любители. Это у них хобби такое: днем бухгалтер или учитель, а вечером — профессиональная футболистка?

– Клуб "Луганочка" чисто любительский. Никаких зарплат нет и быть не может. Играют все за идею, за любовь к этому виду спорта. Хотя талантливых девчонок по всей Украине море, они никому не нужны.

В свое время мы базировались на базе Луганского сельхозинститута, и девушки все учились в этом вузе. Каждый год я приносил ректору список тех, в ком был заинтересован, и их принимали на бюджет, все получали стипендию, общежитие.

Например, Марина Стрелецкая. Она была ассистентом арбитра, судила финал Евро-2022 вместе с арбитром Катериной Монзуль из Харькова. Стрелецкая в свое время закончила наш сельхозинститут, получила диплом ветеринара и направление на Краснодонскую птицефабрику. В это время она уже начала меньше играть, больше судить, а ей сказали: "Нет, извини, у нас рабочий график, надо кур проверять". Я тогда был председателем совета "Спартака", и она у меня год проработала инструктором, судила матчи. Теперь она — знаменитый человек во всем мире, а была бы ветеринаром на птицефабрике.

Александра Адашева, Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая. Фото: uaf.ua
Арбитры Александра Адашева, Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая. Фото: uaf.ua

30 лет я и многие мои друзья пытаемся привлечь внимание к женскому спорту. Есть люди, которые написали закон и каждому новому созыву Верховной Рады его предлагают принять – о меценатстве в спорте. Во все странах, не таких развитых, как США или Великобритания, подобный закон действует. Клубы могут обратиться к любому предпринимателю и сказать: "Мы берем тебя под свою опеку, рекламируем, а бюджет, сумму денег, которую ты нам выдаешь, будут засчитывать как оплату налогов. В некоторых странах очереди стоят из желающих спонсировать спортклубы.

Например, в Марокко каждый клуб имеет право только на 10 спонсоров. Так вот там несколько лет компании стоят в очереди, чтобы получить право поддерживать спортклуб. Потому что это и престижно, и выгодно предпринимателю. А у нас лобби совсем другое. У нас печальная ситуация, потому что в законодательстве ничего не прописано. А на госуровне, понятно, на всех спортсменов средств не остается.

Я верю, что ситуация может измениться. Талантливые девушки, играющие в футбол, должны иметь шанс реализовать себя

— Что вас лично сподвигло заниматься именно женским футболом, может, у вас жена футболистка или дочка?

– Сейчас в Днепре мужчина начал заниматься женским футболом, потому что у него дочка доросла до этого. А я просто всю жизнь этим занимаюсь. Женский футбол — это и есть моя жизнь. Мне это интересно. Я этим живу. Мне не нужны деньги и слава, меня коробит от этой несправедливости.

Я не одинок. Есть еще в Одессе Юрий Борщенко. Нас все терпеть не могут, потому что мы говорим правду в глаза. У Борщенко вся семья спортивная: у него самого женская футбольная команда в Одессе, у его брата Владимира — команда в Херсоне, дочка его третьего брата Алексея, самая сильная гандболистка в Украине, Виктория Борщенко, до вторжения играла в РФ, а 24 февраля сразу собрала вещи и уехала в Португалию.

Я верю, что ситуация может измениться. Талантливые девушки, играющие в футбол, должны иметь шанс реализовать себя. Для этого много не надо. Просто в каждой области необходим свой региональный центр — способные дети должны где-то собираться. Но пока война, понятно, что эти проблемы решаться не будут.

— Как же вы собираетесь выживать в такое сложное время?

— Мы хотим собрать всех луганских предпринимателей, которые оказались в Киеве, и надеемся получить от них поддержку для футбольного клуба. Мы же хотим не только взрослую команду продвигать. Здесь собралось множество детей, которые вынужденно переселились в столицу вместе с родителями. Важно, чтобы они имели возможность заниматься и развиваться.

Последние восемь лет нас финансируют мои друзья по социальной сети Facebook. Мы по этой причине даже в книгу рекордов Гиннеса попали: каждую неделю-две я выкладываю пост и рассказываю, что мы сделали, какие планы, что нам надо, и те, кто с нами работают, перечисляют деньги.

— Западные компании и команды поддерживают?

— Мы со всеми работаем. Есть друзья и знакомые по всему миру. Они с удовольствием возьмут наших игроков. Для них это золотое дно — за украинцев платит государство, зарплату платить не надо, а девушки играют и приносят клубу плюс.

Надеемся, команда продолжит играть. У нас было приглашение ехать на турнир в Грузию, поэтому мы вели подготовку. Но потом с финансированием не сложилось, вместо денег нам предлагают автобус, но автобус еще во Франции… Поездку в Грузию мы пока не сбрасываем со счетов, готовимся и ждем отмашки.

Планируем в сентябре участвовать в Кубке Украины по футзалу. Пригласили нашу легенду — одесситку Светлану Фришко. Она всегда приезжает. В женском футболе это Олег Блохин. Она попала в сборную СССР в возрасте 12 лет. Ей принадлежат все рекорды: наибольшее количество игр за сборную, наибольшее количество мячей, забитых за сборную, наибольшее количество проведенных игр за историю украинского женского футбола и наибольшее количество забитых мячей.

Так что я не сдаюсь — уже 35 лет борюсь за "Луганочку", за женский футбол в Украине и буду продолжать это делать. Хотелось бы больше понимания в футбольных клубах и правительстве.

Теги: футбол, Украина, Луганск, спорт, зарплата, Черновцы, война, ФИФА, УЕФА, Мариуполь, чемпионат, вторжение, законодательство, политика, украинцы, футболист, спортсмены, финансы, женщины, футзал, финансирование, Николай Никишин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 