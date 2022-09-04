Основатель ФК "Луганочка" Никишин: Нам сегодня просто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи

До 8 марта в Сумах было безвластие полное. Чиновники покинули город еще 23 февраля, а россияне прошли через него 24 февраля и больше не возвращались

— Финансирование спорта всегда было недостаточным в Украине по экономическим причинам. А что изменилось после начала широкомасштабного вторжения?

– После 24 февраля мы попали в вакуум. Два-три месяца никто не мог понять, что вообще происходит и что будет дальше со спортом. В целом по Украине наблюдается огромный отток спортсменов.

К примеру, 25 февраля "Луганочка" должна была играть в высшей лиге по футзалу, но война все отменила. Команды, с которыми мы играли, оказались за пределами страны. В Украине осталось только шесть команд, остальные – за границей.

Одна из команд, "Первая столица", сразу после вторжения уехала в Швейцарию. ФИФА нашла спортивный лагерь для них. Команда там бесплатно живет, питается, тренируется, а с сентября начнет играть в четвертой региональной лиге чемпионата Швейцарии. И пока не собирается возвращаться в полном составе.

Или команда "Мариуполь". Ее содержали Яна Винокурова и Карина Куликовская за собственные средства с того времени, как началась война в 2014 году. Все тянули на своих плечах. Когда российские войска захватили Мариуполь, участницы команды оказались в оккупации. Девчонки самостоятельно выбрались из города, нашли автобус и вернулись в Мариуполь. Они разыскали всех своих игроков и вывезли их. Спасли! Потому что там люди сидели без воды и хлеба, под постоянными обстрелами, в ужасных условиях. Сначала они выехали в Запорожье, а потом в Болгарию. Болгарские друзья пошли навстречу, дали им футбольную базу. Команда там живет и тренируется. Это невероятная история.

Никишин и футбольная команда "Луганочка". Фото из личного архива Николая Никишина

— Команда "Луганочка", как следует из названия, базировалась в Луганске. С 2014 года — это оккупированный город. Вы – беженцы со стажем, как выживали все это время?

— Команда была сформирована в 1987 году — это просто старожил среди всех женских команд в Украине. Остальные не дожили до настоящего времени, а мы продолжаем бороться.

В 2014 году мы сразу выехали из Луганска и разместились в Сумах. Там был Сергей Найденко, мой товарищ, бывший игрок "Динамо" и "Зари". Он помог нам обустроиться. Но поднее он скоропостижно скончался. А мы так и остались в Сумах.

– Сумам этой зимой тоже сильно досталось. Как вы выбирались?

– Первые дни мы были в недоумении, не понимали, что делать, что будет дальше. Была какая-то надежда… До 8 марта в Сумах было безвластие полное. Чиновники покинули город еще 23 февраля, а россияне прошли через него 24 февраля и больше не возвращались.

9 марта мы выехали. Некоторые участницы отправились за границу. Всех, кто остался в стране, мы собрали и переехали в Черновцы. Там есть село Тисовец, где базируется команда "Буковинська надія", которая была в высшей лиге в прошлом году. Вот мы там почти три месяца находились на сборах. С сентября будем думать, где базироваться. Есть предложения по Киеву, может быть тут и останемся.

Мне еще в 1990-е руководители клубов сказали: "Место женщины на кухне, какой футбол?" Хотя на тот момент у нас была сильнейшая женская футбольная команда, ее разогнали

– В каком состоянии "Луганочка" сейчас?

– На сегодня в обойме "Луганочки" около 200 человек от 13 до 50 лет. Две наши девочки оказались на территории России. Мы пытаемся их вернуть, просим родителей, чтобы они привезли детей в спортинтернат, но все сложно.

Мы продолжаем переговоры с мужскими клубами в надежде, что кто-то возьмет нас под крыло. УЕФА уже даже не рекомендовала, а на уровне закона требует: если есть мужская команда по футболу, должна быть и женская. В Швеции это началось в середине 1960-х. Это была первая страна, где на женский футбол стали выделять больше средств, чем на мужской. Это принесло странам хороший результат. Например, как только это сделали в Норвегии, страна сразу стала олимпийским чемпионом и чемпионом мира по футболу среди женщин.

В Украине же это требование нагло игнорируется: руководители клубов мне смотрят в глаза и прямо заявляют: "А я не хочу". Я со всеми встречался, разговаривал всем предлагал варианты. Мы у них даже деньги не просим. Нам сегодня просто-напросто нужна крыша над головой. Ситуация такая, что мы – бомжи. Когда я прихожу и говорю: "Вот, есть женская команда", на меня все смотрят, как на дурака. А если предложишь мужскую команду, совсем другой разговор будет.

Никишин: Клуб "Луганочка" чисто любительский. Никаких зарплат нет и быть не может. Играют все за идею, за любовь к этому виду спорта. Фото из личного архива Николая Никишина

— В Украине уже даже в политике, в управлении государством стало больше женщин и ситуация меняется, а в спорте, выходит, ничего подобного нет?

– Если считать, что развитые страны по гендерной политике в ХХІ веке, то в Украине спорт в ХVI – это феодальный строй. Мне еще в 1990-е руководители наших клубов сказали прямым текстом: "Место женщины на кухне, какой футбол?" Хотя на тот момент у нас была сильнейшая женская футбольная команда, ее разогнали.

Какие-то изменения начались после 1996 года, когда футбол включили в олимпийские виды спорта. УЕФА взялось полностью оплачивать расходы, если будет восемь женских команд в чемпионате страны. И все шло за их деньги — проезд, питание, проживание. Но потом снова все сошло на нет. Сегодня женский футбол живет за счет энтузиазма.

Хотя вопрос не только в футболе. Если судить по тому, как у нас относятся к женским видам спорта, то гендерного равенства в стране нет вообще. В отдельных странах мира спортивная общественность добилась того, что женщины и мужчины, играющие в футбольных клубах, получают одинаковую зарплату. А у нас в лучшем случае женщины получают суточные.

— Подождите, то есть зарплаты профессиональным спортсменкам не предусмотрены?

— У нас было два профессиональных женских клуба "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2" — у них какая-то зарплата официально проходила. Все остальные — никаких зарплат не получали.

— Женщины, выходит, играют за команды как любители. Это у них хобби такое: днем бухгалтер или учитель, а вечером — профессиональная футболистка?

– Клуб "Луганочка" чисто любительский. Никаких зарплат нет и быть не может. Играют все за идею, за любовь к этому виду спорта. Хотя талантливых девчонок по всей Украине море, они никому не нужны.

В свое время мы базировались на базе Луганского сельхозинститута, и девушки все учились в этом вузе. Каждый год я приносил ректору список тех, в ком был заинтересован, и их принимали на бюджет, все получали стипендию, общежитие.

Например, Марина Стрелецкая. Она была ассистентом арбитра, судила финал Евро-2022 вместе с арбитром Катериной Монзуль из Харькова. Стрелецкая в свое время закончила наш сельхозинститут, получила диплом ветеринара и направление на Краснодонскую птицефабрику. В это время она уже начала меньше играть, больше судить, а ей сказали: "Нет, извини, у нас рабочий график, надо кур проверять". Я тогда был председателем совета "Спартака", и она у меня год проработала инструктором, судила матчи. Теперь она — знаменитый человек во всем мире, а была бы ветеринаром на птицефабрике.

Арбитры Александра Адашева, Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая. Фото: uaf.ua

30 лет я и многие мои друзья пытаемся привлечь внимание к женскому спорту. Есть люди, которые написали закон и каждому новому созыву Верховной Рады его предлагают принять – о меценатстве в спорте. Во все странах, не таких развитых, как США или Великобритания, подобный закон действует. Клубы могут обратиться к любому предпринимателю и сказать: "Мы берем тебя под свою опеку, рекламируем, а бюджет, сумму денег, которую ты нам выдаешь, будут засчитывать как оплату налогов. В некоторых странах очереди стоят из желающих спонсировать спортклубы.

Например, в Марокко каждый клуб имеет право только на 10 спонсоров. Так вот там несколько лет компании стоят в очереди, чтобы получить право поддерживать спортклуб. Потому что это и престижно, и выгодно предпринимателю. А у нас лобби совсем другое. У нас печальная ситуация, потому что в законодательстве ничего не прописано. А на госуровне, понятно, на всех спортсменов средств не остается.

Я верю, что ситуация может измениться. Т алантливые девушки, играющие в футбол, должны иметь шанс реализовать себя

— Что вас лично сподвигло заниматься именно женским футболом, может, у вас жена футболистка или дочка?

– Сейчас в Днепре мужчина начал заниматься женским футболом, потому что у него дочка доросла до этого. А я просто всю жизнь этим занимаюсь. Женский футбол — это и есть моя жизнь. Мне это интересно. Я этим живу. Мне не нужны деньги и слава, меня коробит от этой несправедливости.

Я не одинок. Есть еще в Одессе Юрий Борщенко. Нас все терпеть не могут, потому что мы говорим правду в глаза. У Борщенко вся семья спортивная: у него самого женская футбольная команда в Одессе, у его брата Владимира — команда в Херсоне, дочка его третьего брата Алексея, самая сильная гандболистка в Украине, Виктория Борщенко, до вторжения играла в РФ, а 24 февраля сразу собрала вещи и уехала в Португалию.

Я верю, что ситуация может измениться. Талантливые девушки, играющие в футбол, должны иметь шанс реализовать себя. Для этого много не надо. Просто в каждой области необходим свой региональный центр — способные дети должны где-то собираться. Но пока война, понятно, что эти проблемы решаться не будут.

— Как же вы собираетесь выживать в такое сложное время?

— Мы хотим собрать всех луганских предпринимателей, которые оказались в Киеве, и надеемся получить от них поддержку для футбольного клуба. Мы же хотим не только взрослую команду продвигать. Здесь собралось множество детей, которые вынужденно переселились в столицу вместе с родителями. Важно, чтобы они имели возможность заниматься и развиваться.

Последние восемь лет нас финансируют мои друзья по социальной сети Facebook. Мы по этой причине даже в книгу рекордов Гиннеса попали: каждую неделю-две я выкладываю пост и рассказываю, что мы сделали, какие планы, что нам надо, и те, кто с нами работают, перечисляют деньги.



— Западные компании и команды поддерживают?

— Мы со всеми работаем. Есть друзья и знакомые по всему миру. Они с удовольствием возьмут наших игроков. Для них это золотое дно — за украинцев платит государство, зарплату платить не надо, а девушки играют и приносят клубу плюс.

Надеемся, команда продолжит играть. У нас было приглашение ехать на турнир в Грузию, поэтому мы вели подготовку. Но потом с финансированием не сложилось, вместо денег нам предлагают автобус, но автобус еще во Франции… Поездку в Грузию мы пока не сбрасываем со счетов, готовимся и ждем отмашки.

Планируем в сентябре участвовать в Кубке Украины по футзалу. Пригласили нашу легенду — одесситку Светлану Фришко. Она всегда приезжает. В женском футболе это Олег Блохин. Она попала в сборную СССР в возрасте 12 лет. Ей принадлежат все рекорды: наибольшее количество игр за сборную, наибольшее количество мячей, забитых за сборную, наибольшее количество проведенных игр за историю украинского женского футбола и наибольшее количество забитых мячей.

Так что я не сдаюсь — уже 35 лет борюсь за "Луганочку", за женский футбол в Украине и буду продолжать это делать. Хотелось бы больше понимания в футбольных клубах и правительстве.